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中職／啦啦隊孟潔穿超短旗袍拍賀歲照裙下走光 害羞熊來救援

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中職／啦啦隊孟潔穿超短旗袍拍賀歲照裙下走光 害羞熊來救援

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿孟潔穿超短旗袍拍賀歲照，疑似走光，靠害羞熊來救援。孟潔IG
樂天桃猿孟潔穿超短旗袍拍賀歲照，疑似走光，靠害羞熊來救援。孟潔IG

樂天桃猿啦啦隊人氣成員孟潔過年前捲入私接演出官司，使得她被列為被告，於龍年過年期間，她在IG上秀出一系列賀歲照，向粉絲拜年，仍暗藏自己心意，希望「厄運退散」；不過這一系超短旗袍照，疑似裙下走光，只好以可愛的「害羞熊」來遮掩，相當有趣，粉絲也留言說，「祝孟潔新年快樂，一帆風順，壞事遠離呦」、「美孟成真」等。

孟潔在個人IG留言說，「來和大家拜年🥰，初一新年快樂，2024祝大家好運旺旺來、厄運退散，從現在開始的每一天都順順利利平安又健康🧨🧨🧨」。

這則貼文不只有粉絲留言，像是樂天女孩副隊長菲菲、隊友陳詩媛、熊霓、陸筱晴均來留言，還包括有富邦悍將啦啦隊卡兒等。

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