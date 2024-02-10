中職／獅隊新秀扮財神爺熱舞 林佳緯看陳傑憲特愛講

統一獅隊年前舉辦2024萊過年有你真好同樂會，活動安排滿滿年味，過年期間也應景推出影片，今天發布新人扮成財神爺的舞蹈表演。第一指名的林佳緯也在活動上被問到對偶一向陳傑憲的印象，說他講話講不停，和想像中的偶像不太一樣。

獅隊去年選秀加盟的林佳緯、林泓弦、辛俊昇、余羿賢、周彥農、張皓崴、鄭澔，為了這次活動，利用春訓第一階段訓練空檔時間，加強特訓練舞集訓兩次，而這次更難的是精選流行抖音組曲，讓球迷認識逗趣活潑的新秀選手，結合過年節慶，小獅王新秀扮成財神爺，帶給球迷歡樂喜氣氛圍。

統一獅隊新秀扮成財神爺舞蹈表演。圖／統一獅隊提供

面對全新的挑戰，新秀選手中以余羿賢表現最為亮眼，表演隊形中還獨占Ｃ位，被主持人訪問到為何這麼能融入舞蹈表演，隊友爆料平常羿賢就會玩抖音，所以非常熟悉這些組曲，面對主持人訪問：「如果拿下單場MVP時會選擇跳舞還是唱歌呢？」羿賢霸氣回答：「通通都行」，贏得球迷掌聲和歡呼。

林佳緯聊到自己學生時代的偶像就是陳傑憲，去年加入球隊後，和傑憲學長一起練習後，跟想像中的偶像不太一樣，練習時很喜歡一直講話講不停，讓外野練習氣氛很不一樣。迎接新人球季的一年，鄭澔表示：「希望今年能展現好成績及穩定內容，獲得教練肯定升上一軍」