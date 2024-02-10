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中職／艾普勒宣布加盟龍隊 萬人迷女兒Brynlee依然萌翻

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
艾普勒透過個人社群宣布與味全龍隊簽約，今年再度回到台灣。圖／取自艾普勒IG
艾普勒透過個人社群宣布與味全龍隊簽約，今年再度回到台灣。圖／取自艾普勒IG

艾普勒今年球季轉戰味全龍隊陣營，今天也透過個人社群宣布回歸中職戰場，去年在場邊、MVP舞台上可愛吸睛Brynlee，也將再一次萌翻台灣球迷。

艾普勒去年效力富邦悍將隊，出賽9場、56局，取得3勝1敗、防禦率2.89，6月解約離台、7月初轉戰墨西哥聯盟出賽。龍隊洋將補強雷達注意到他，領隊丁仲緯在6日已經證實雙方完成合約，艾普勒今年將為龍隊效力。

艾普勒今天透過個人社群表示，「非常興奮宣布我與味全龍隊簽下合約，感激有這樣的機會，我們很期待接下來的旅程。」照片中包括太太Marissa和女兒Brynlee，艾普勒說：「如果沒有她們就不可能辦到，已經準備好要上工了！」

艾普勒去年短暫在台灣期間，女兒Brynlee因可愛程度有如洋娃娃，已經多次躍上媒體版面，球迷間討論度也很高，連艾普勒都自嘲：「女兒通常都比我受歡迎」，一張Fubon Angels成員慈妹抱著Brynlee的照片更被喻為神照，已讓球迷期待起今年艾普勒站上主場MVP頒獎台的畫面。

艾普勒的留言釣出幾位熟面孔，富藍戈回應「恭喜」，過去在韓職培證英雄隊當過隊友的李政厚也留下火焰的表情符號回應。

味全龍 慈妹 李政厚

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