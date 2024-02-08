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中職／赴美進修偏向學術研究 高志綱：不透露工作機密

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊首席教練高志綱。圖／統一獅隊提供
獅隊首席教練高志綱。圖／統一獅隊提供

統一獅隊首席教練高志綱，去年歷經世界棒球經典賽、中職例行賽、季後賽、亞洲職棒冠軍爭霸賽，還擔任亞洲冬季聯盟中職聯隊總教練，即使再忙碌，他仍選擇年底飛到美國參加美國棒球教練協會（ABCA）研討會，希望獲取更多教練新知。

中職不少教練近年開始選擇出國進修，高志綱2019年開始參加ABCA舉辦的研討會，去年底已是第3次前往，研討內容不同於技術上訓練，比較偏向學術方面研究，包括建立贏球球隊的文化或訓練內容、教練的理論，他認為對現在的工作幫助很大。

高志綱認為透過研討會，可聽到不同教練表達理念和看法，都有不同收穫，經過內化轉變成自己能運用的知識；這次有位教練探討過去與現代揮棒模式，雖有矛盾但沒有對錯，如何運用在不同打者身上，就是很有趣的思考方向。

高志綱表示，很喜歡接受新的衝擊或知識，有時在學習過程中，可找到認證自己在訓練或比賽想法，有些可幫助調整不同思維。

至於哪些會運用在今年球季呢？高志綱說：「這就是工作機密，不能透露。」

相關影片https://youtu.be/Jb_Cn1ypKWY

獅隊首席教練高志綱指導球員。圖／統一獅隊提供
獅隊首席教練高志綱指導球員。圖／統一獅隊提供
獅隊首席教練高志綱與球員溝通。圖／統一獅隊提供
獅隊首席教練高志綱與球員溝通。圖／統一獅隊提供

中職 棒球 高志綱

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