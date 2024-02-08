巨人軍來台／讀賣巨人交流賽大巨蛋加開內野上層 16日中午開賣

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」第3階段售票加開內野上層區域，最低票價新台幣800元起，將於16日中午開賣。

讀賣巨人是日本歷史最悠久，戰績最輝煌的職棒球團，今年適逢成軍90週年，90週年紀念海外活動，將於3月2日、3日在台北大巨蛋舉行兩場海外交流賽，分別與中職中信兄弟、樂天桃猿隊一軍球員交手，巨人隊也預告將以全一軍陣容來台。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」採分階段售票，交流賽門票去年12月12日開賣，第1階段售票開放2萬6000席，第2階段售票1月22日開賣，經過台北市政府及場地方評估核可之後，觀眾席次已開放突破3萬席。

第3階段售票確認加開區域為內野上層，分別是L4本壘後方，票價為1280元、一三壘側票價為1080元，L5區域最低票價800元起。

主辦單位預告兩支中職高人氣啦啦隊中信兄弟Passion Sisters、樂天桃猿Rakuten Girls，及讀賣巨人VENUS，3支啦啦隊陣容華麗，要讓球迷感受國際賽事應援魅力，遠道而來的VENUS為了這次交流賽，也有特別準備專屬小驚喜。

第3階段售票於16日中午12時開賣，內野加開區域每名會員單筆訂單單場限購4張；主辦單位表示，台北大巨蛋不但首度開放外野第2層看台，現在連內野上層看台都將開放購票，將是台灣棒球史新的一頁。