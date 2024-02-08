中職／啦啦隊Jessy比基尼泡湯秀傲乳 吐舌甜喊：會不會太好？
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員Jessy，金髮造型吸引不少球迷目光。她近日更在IG曬出一張性感比基尼溫泉照，吐著舌頭並詢問粉絲，「對你們會不會太好？」
Jessy在IG分享多張溫泉照，並寫道：「夏天在泳池，冬天就在溫泉，一年四季都有福利照，對你們會不會太好？」從圖中可見，她穿上雪白色比基尼，搭配白皙肌膚，好身材一覽無遺，畫面十分養眼。
Jessy專業地用手抓著馬尾，另一隻手則放在嘴唇邊，第3張照片更露出可愛吐舌動作，融化不少粉絲，她也向大家喊話：「那就幫我多分享今年破10萬追蹤，好嗎？」貼文發布後，粉絲湧入留言區表示，「我想成為湯」，「無條件說好」、「誇張了仙女」、「養眼時刻」、「突然覺得天氣不冷了」。
事實上，Jessy2022年曾轉戰味全龍隊，但因傷整季報銷，去年2月重返啦啦隊舞台，回鍋Fubon Angels，人氣依舊不減。她日前在Fubon Angels演唱會上展現能歌能舞的一面，獲得許多觀眾好評，她也喊話「我還要第三場（演唱會）！」。
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