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巨人軍來台／大巨蛋座席幾近全開 台灣棒球票房紀錄有望堆高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月登場。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月登場。記者余承翰／攝影

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」挑戰台北大巨蛋滿場紀錄，昨天公布第3階段售票包含內野上層看台，座位席已經接近全開，有望將原本保持的3萬人台灣棒球票房紀錄繼續向上堆高。

日本職棒巨人隊來台交流賽採階段性售票，經台北市政府及場地方逐步評估核可，觀眾席次日前已突破3萬席，巨人3月2日對中信兄弟隊之戰已經完售，創下台灣棒球史單場觀眾人數新高，3日對樂天桃猿隊也剩下少數票券，整體票房逼近9成。

這也讓第3階段能夠加開L4本壘後方、一三壘側以及L5區域，據了解，巨人交流賽目前台北大巨蛋座位席已經接近全開，只不過扣除視野不良等區域，滿場仍無法達到4萬人，等2月16日開賣，看好續寫新紀錄。

第3階段門票最便宜只要800元，就可看到巨人一軍最強陣容，並同步公布啦啦隊應援名單，中信兄弟「Passion Sisters」派出8名成員，其中峮峮在日本球迷間名氣最高，樂天桃猿「Rakuten Girls」則是以籃籃為首的8人陣容，要與讀賣巨人「VENUS」交流。

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