棒球／下一步仍未定 張育成赴美訓練備戰新球季

「國防部長」張育成今天貼出與機場的合照，他將搭機前往美國繼續打擊訓練，由於農曆年關將近，他也提前向球迷拜年，並呼籲：「不管我在哪裡。希望大家都能繼續為我加油。」

去年9月底返台後，張育成就曾一度重返美國維持訓練，本來1月底就要與長期合作的打擊教練會合，但因時間無法敲定，因此延後出發。

張育成今天透過臉書粉絲團發布照片，祝福球迷們「新年快樂，身體健康，萬事如意，正能量爆棚」，同時也透露今天準備回美國繼續訓練，備戰新球季。

張育成去年與紅襪隊簽下一年合約，球季後成為自由之身，目前仍在等待新合約，而他在返台時就曾表示不排除回到中職，後來也曾與手握狀元籤的富邦悍將隊會面，只不過同時仍持續與國外球團接洽。

對於外界關心的未來動向，張育成也說：「不管我在哪裡，希望大家都能繼續為我鼓勵加油，我愛你們。」