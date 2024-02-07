巨人軍來台／阿部教頭率完整陣容出征 日媒：為12強賽情蒐

日職讀賣巨人隊於3月2、3日即將來台，對戰中信兄弟及樂天桃猿，其中對戰中信兄弟的門票已全數賣出，這次比賽是巨人軍90週年紀念，巨人監督阿部慎之助表示，暫不出借球員給日本武士隊前往歐洲比賽，「將全力去打台灣系列賽。」日媒則報導指出，巨人這次來台也可能是為今年底12強預賽，蒐集大巨蛋情報。

日本武士隊將在3月6、7日要跟歐洲代表隊打2場比賽，巨人隊為了台灣系列賽，將不派人加入日本武士隊，巨人監督阿部慎之助為此向井端弘和道歉。

有日媒報導，此次巨人軍來台還有另個目標，是情蒐台北大巨蛋，預計在今年年底舉行的世界棒球12強賽，預賽有機會在大巨蛋開打，巨人隊可以在現場親自體驗，並將這些資訊提供給日本武士隊，阿部慎之助也向井端弘和承諾年底12強巨人會盡全力配合。