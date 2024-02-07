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中職／李多慧秀小蠻腰熱舞 網：連女生也忍不住一直看

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美臉蛋與健康身材，加上頂尖舞蹈實力及親民作風，在台灣獲得大批粉絲支持，一舉一動都是關注焦點。隨著農曆春節逼近，她也在個人IG分享熱舞畫面，讓網友們讚嘆不已。

儘管李多慧與樂天桃猿隊合約到期，下一步仍是未知數，但她持續在個人社群媒體與粉絲互動。她昨天在IG曬出一段跳舞影片，影片中可見她穿著削肩短衣，下身則搭配迷你裙，秀出招牌健康美腿。

李多慧這段舞蹈相當激烈，展現驚人腰力的同時，香肩不斷露出，加上性感美腰及偶像級表情管理，散發出女神魅力。貼文不到一天，就吸引近20萬網友按讚。

網友們紛紛在留言區稱讚，「好性感好會扭」、「連女生也忍不住一直看」、「表情管理好強，太香了」、「這個腰跟這個力道，好想念多慧了」、「今天補習補了六個小時回家看到這個都覺得值得了」。

李多慧

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