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T1聯盟／嘻哈特攻！金曲獎得主3月3日主場開唱

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
特攻隊年後將舉辦「嘻哈電力無限公司」主題日。圖／特攻隊提供
特攻隊年後將舉辦「嘻哈電力無限公司」主題日。圖／特攻隊提供

新北中信特攻隊創立「嘻哈電力無限公司」，第一波福利將於3月3日登場，新生代嘻哈廠牌「夜間限定 NIGHTONLYSTUDIO」由第12屆金音獎最佳新人獎「wannasleep」與第14屆金音獎最佳嘻哈歌曲獎與最佳現場演出獎「Gummy B」，年後將於新莊體育館的特攻基地進行。

特攻特邀「嘻哈龍虎門」擔任公司顧問，共同策劃盛大的嘻哈結合籃球的派對，洋將克力斯（Kristijan Krajina）、「黑豹」阿巴西、魏嘉豪、黃泓瀚和吉祥物「桑德」作為「新人指導員」，帶領職員登入嘻哈、街頭和籃球為主要企業精神的「嘻哈電力無限公司」，3月3日帶來第一波活動。

「嘻哈電力無限公司」企業視覺由「怪物街頭藝術家 傅星翰 Vastar」團隊操刀設計，傅星翰踏入街頭藝術領域前，曾為了扛起家計成為一位專業禮儀師，漸漸地意識到自己喜愛藝術創作，因此鼓起勇氣轉職，憑藉深植內心的拚勁，和充滿爆發力的創作，透過許多作品成為令人驚豔的街頭藝術家，經歷包括《自殺突擊隊》、《哥吉拉大戰金剛》、《蝙蝠俠》、《黑亞當》等電影創作宣傳街頭塗鴉牆，並受邀為周杰倫《功夫熊貓3》全球電影主題曲創作MV場景彩繪，與「大嘻哈時代」聯名推出第一季冠軍獎盃等。

下半季「特攻基地」新莊體育館賽事門票已全面開賣，另有包含「嘻哈電力無限公司」主題日門票與限定毛巾的三人、四人「揪團快充毛巾套票」，限量各50組，販售時間至本月20日。

特攻隊3月3日主場邀請第12屆金音獎最佳新人獎「wannasleep」與第14屆金音獎最佳嘻哈歌曲獎與最佳現場演出獎「Gummy B」演出。圖／特攻隊提供
特攻隊3月3日主場邀請第12屆金音獎最佳新人獎「wannasleep」與第14屆金音獎最佳嘻哈歌曲獎與最佳現場演出獎「Gummy B」演出。圖／特攻隊提供

新北中信特攻 籃球 阿巴西

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