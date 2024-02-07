MLB／道奇再組單季4大MVP宇宙艦隊 歷史紀錄卻不看好奪冠
道奇今宣布簽回球隊大將「書僮」的克蕭（Clayton Kershaw），根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，今年的道奇成為史上第六支單季擁有至少4位球員拿過MVP的球隊，這4人是大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）和克蕭，不過，就過去紀錄來看，最終都沒能贏得世界大賽冠軍。
前5支締造上述紀錄隊伍甚至連世界大賽的地板都沒碰過，最接近的是2021年的道奇，靠著外卡打進季後賽，但在國聯冠軍賽2:4輸給勇士，2022年道奇捲土從來，在例行賽豪取111勝西區第一，但第一輪1:3再次被教士淘汰，兩次組團皆無緣世界大賽。另三支球隊為1996年紅襪，美聯東區分組第三無緣季後賽、1982年天使，以美聯西區分組第一晉級季後賽，但第一輪被淘汰、1978年紅人，國聯西區分組第二無緣季後賽。
道奇一直以來都有「例行賽一條龍，季後賽一條蟲」的問題，今年找來兩位自由市場最大咖的大谷翔平及山本由伸能否解決此問題，是道奇新賽季的課題。
值得一提的是，隔壁棚NBA同城的快艇隊，也在本賽季組成四星戰隊，目前戰績相當出色，兩支同在洛杉磯的道奇及快艇能不能在這個賽季皆拿下冠軍，成為相當值得討論的話題。
The Dodgers will be the 6th team to have 4+ former MVPs appear for them in a season, with Betts, Freeman, Kershaw and Ohtani, joining:— Sarah Langs (@SlangsOnSports) February 6, 2024
2022 Dodgers
2021 Dodgers
1996 Red Sox
1982 Angels
1978 Reds
h/t @EliasSports https://t.co/GpZOzIP0tX
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言