快訊

台糖瘦肉精疑雲…王必勝火力全開護航 中研院士批「政府公信力全失」

高雄饗食天堂傳顧客食物中毒！業者：今停業一天全面清消

韓國瑜院長沉穩開局 從北農到國會都是「熟悉夜色再行動」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇再組單季4大MVP宇宙艦隊 歷史紀錄卻不看好奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇簽回克蕭（Clayton Kershaw），道奇組成宇宙艦隊，最終能否奪冠成話題。 美聯社
道奇簽回克蕭（Clayton Kershaw），道奇組成宇宙艦隊，最終能否奪冠成話題。 美聯社

道奇今宣布簽回球隊大將「書僮」的克蕭（Clayton Kershaw），根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，今年的道奇成為史上第六支單季擁有至少4位球員拿過MVP的球隊，這4人是大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）和克蕭，不過，就過去紀錄來看，最終都沒能贏得世界大賽冠軍。

前5支締造上述紀錄隊伍甚至連世界大賽的地板都沒碰過，最接近的是2021年的道奇，靠著外卡打進季後賽，但在國聯冠軍賽2:4輸給勇士，2022年道奇捲土從來，在例行賽豪取111勝西區第一，但第一輪1:3再次被教士淘汰，兩次組團皆無緣世界大賽。另三支球隊為1996年紅襪，美聯東區分組第三無緣季後賽、1982年天使，以美聯西區分組第一晉級季後賽，但第一輪被淘汰、1978年紅人，國聯西區分組第二無緣季後賽。

道奇一直以來都有「例行賽一條龍，季後賽一條蟲」的問題，今年找來兩位自由市場最大咖的大谷翔平及山本由伸能否解決此問題，是道奇新賽季的課題。

值得一提的是，隔壁棚NBA同城的快艇隊，也在本賽季組成四星戰隊，目前戰績相當出色，兩支同在洛杉磯的道奇及快艇能不能在這個賽季皆拿下冠軍，成為相當值得討論的話題。

佛里曼 東區 洛杉磯

相關新聞

MLB／道奇再組單季4大MVP宇宙艦隊 歷史紀錄卻不看好奪冠

道奇今宣布簽回球隊大將「書僮」的克蕭（Clayton Kershaw），根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，今年的道奇成為史上第六支單季擁有至少4位球員拿過MVP的球隊，這4人是大谷

中職／猿隊簽下4號洋投魔神樂 墨西哥左投先發添戰力

樂天桃猿簽下第4號洋投魔神樂（Marcelo Martinez），具有美國、墨西哥職棒經驗，預計農曆年後抵台投入春訓，美...

中職／味全龍簽下鋼龍、艾普勒和1左投 布里悍想留美陪家人

味全龍隊新球季洋將洽談，今天一口氣確定3人，除了王牌投手鋼龍確定回鍋外，也簽下去年效力富邦悍將隊的艾普勒，以及新外籍左投...

中職／龍隊新左投為名記者之子 曾為愛子向麥道斯請教變速球

味全龍隊今天公布3位洋投簽約消息，新面孔是曾代表哥倫比亞出戰經典賽的29歲左投高姆斯（Rio Gomez，尚未公布譯名）...

中職／魔神樂對台灣不陌生 曾對中華隊飆12K

樂天桃猿隊新洋投魔神樂（Marcelo Martinez）雖然沒有亞洲經驗，但不代表他沒有對過台灣球員，時光回到2009...

MLB／金鶯百大新秀狀元郎受邀春訓 名將之子可望進軍大聯盟

金鶯今宣布春訓邀請名單，20歲百大新秀第一名新科狀元郎游擊手哈勒戴（Jackson Holliday），連兩年受邀春訓，球隊總管艾利亞斯（Mike Elias）先前表示哈勒戴進入26人名單的可能性很高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。