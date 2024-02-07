MLB／金鶯百大新秀狀元郎受邀春訓 名將之子可望進軍大聯盟

金鶯今宣布春訓邀請名單，20歲百大新秀第一名新科狀元郎游擊手哈勒戴（Jackson Holliday），連兩年受邀春訓，球隊總管艾利亞斯（Mike Elias）先前表示哈勒戴進入26人名單的可能性很高，可望新賽季在大聯盟亮相。

今年大聯盟《MLB Pipeline》的10大農場游擊手，金鶯哈勒戴（Jackson Holliday）拿下榜首。他是前紅雀7屆明星外野手哈勒戴（Matt Holliday）之子，完全遺傳到老爸的打擊天分，在第一個完整的小聯盟賽季，他一路從1A殺上3A，整季留下3成23打擊率、12轟、75分打點，攻擊指數1.182的恐怖成績。

金鷹農場好手如雲，本屆入選百大新秀除了哈勒戴外，巴薩羅（Samuel Basallo，第17名）以及梅歐（Coby Mayo，第30名）都獲邀參加春訓，上個賽季巴薩羅在小聯盟1A、高階1A與2A共3個層級留下3成13打擊率、20轟，攻擊指數0.953的好成績。