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中職／少了布里悍 龍隊部署5洋投戰力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
龍隊洋投新面孔是曾代表哥倫比亞出戰經典賽的29歲左投高姆斯。 美聯社
龍隊洋投新面孔是曾代表哥倫比亞出戰經典賽的29歲左投高姆斯。 美聯社

中華職棒新球季將於3月30日開打，衛冕軍味全龍隊5名洋投到位，確定簽回王牌投手鋼龍，延攬去年效力富邦悍將隊的艾普勒及經典賽哥倫比亞國手高姆斯，同是冠軍班底的布里悍因家庭考量目前無意回歸，也讓龍隊少了一名重要外援。

龍隊去年奪冠，洋投勞苦功高，布里悍、鋼龍堪稱雙王牌，兩人也橫掃多座個人獎，布里悍帶回防禦率王，鋼龍則是年度MVP、勝投王、三振王。

身為「4寶爸」的布里悍，從2016年起足跡遍及日本、南韓、中職打拚，儘管家人也曾隨他來到台灣，但今年有意先停下漂泊的日子。龍隊領隊丁仲緯表示，布里悍表達想多陪陪家人，無法在開季、甚至上半季來台，球隊尊重他的意願，也會與他保持聯繫，目前先備妥其他戰力。

少了布里悍，龍隊將視線轉向艾普勒，他去年短暫效力悍將，取得3勝1敗、防禦率2.89，離台後轉往墨西哥聯盟。丁仲緯表示，團隊認為艾普勒的身手、成績都很出色，與他洽談後已經完成合約，也與鋼龍簽下兩年合約，確定回到台灣出賽。

龍隊新面孔是左投高姆斯，過去最高層級小聯盟3A，都在紅襪隊體系，球季結束後成為自由球員，今年將是首次挑戰亞洲職棒。加上先前已經完成合約的伍鐸、赫雷拉，龍隊將以這5名洋投迎接開季。

團隊 家人 日本

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