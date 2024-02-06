中職／台鋼雄鷹招主場播報員 「好聲鷹」海選開跑

中職重返6隊規模，新軍台鋼雄鷹今年球季加入一軍戰場，雄鷹隊在場邊規劃除了啦啦隊、隊歌、吉祥物等，今天宣布將進行「好聲鷹」播報人員海選，有機會成為應援團正式成員。

雄鷹隊球團今天發布訊息表示，隨著選秀、交易、洋將等加盟，陸續完成雄鷹元年隊型的拼圖。另外，還有Wing Stars啦啦隊、隊歌、隊徽口號以及吉祥物的產出，每一步都吸引眾人注目。

以高雄為基地的雄鷹隊表示，近年台灣棒球場的應援型態邁向多元化發展，球賽主體的組成，除了場上球員、啦啦隊、球迷等，更重要是希望能帶給進場球迷不一樣的球場體驗，因此台鋼雄鷹主場將從聽感出發，打造專屬雄鷹的好聲音，今天宣布正式啟動播報員海選活動。

「好聲鷹」選拔共分為2個階段，第1階段將進行「初選評比」，由工作小組進行聲音與表演評估，入圍者將晉級第2階段「實戰播報測試」；通過複賽的人選，將參與由專業師資聯手打造的第3階段「專業技能培訓」，培訓結束後，正式亮相於台鋼雄鷹主場賽事。

雄鷹球團指出，入選的成員將成為台鋼雄鷹應援團的正式成員，讓播報員成為棒球場上另一個耀眼主角。「好聲鷹」海選活動今日起以網路進行報名收件，不限性別、年齡，詳情請上「台鋼雄鷹 TSGHAWKS」粉絲專頁查詢。