快訊

老闆辦尾牙偏愛桌菜？ 職場老鳥曝4原因：Buffet光排隊就飽了

洗錢遭判1年2月…陳致中「聲請假釋過關」 高院裁定付保護管束

中職／獅隊內戰林培緯敲3安 明換古林睿煬、郭俊麟先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊首場白橘對內賽，林培緯敲出3安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊首場白橘對內賽，林培緯敲出3安打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天春訓首場白橘熱身賽在亞太棒球村成棒副球場進行，辛俊昇中繼2局未被敲安打、送出3次三振，對於前進日本高知打台日雙獅交流賽高度期待，林培緯則是敲出3安打，瞄準今年拿出更好的攻擊力，爭取在一軍出賽的機會。

配合年後獅隊將前進日本高知進行雙獅交流賽，球隊開始以賽代訓，分別在今明兩天及16日舉辦3場對內賽。獅隊今天分別由林詔恩及林子崴先發，林詔恩2局被擊出1支安打、無失分，辛俊昇中繼接手2局、送出3次三振，未被擊出任何安打，穩定表現成為今日賽事焦點人物之一。

統一獅隊首場白橘對內賽，辛俊昇中繼2局未被敲安打、送出3K。圖／統一獅隊提供
統一獅隊首場白橘對內賽，辛俊昇中繼2局未被敲安打、送出3K。圖／統一獅隊提供

辛俊昇表示，「從去年加入職棒後，其實自己的狀況都還不錯，但直到冬盟賽事參與及磨練，感受高張力的比賽對決，從過程中也學到許多，今年給自己設定的目標，就是把握每一次的對決，勇於對決打者，對於自己能夠參與台日雙獅春訓交流賽，期待能與國外更多高水平的選手交手，從過程中了解自己的能力，才能持續更進步」

林靖凱、陳傑憲、林培緯均繳出單場雙安以上，敲出3安打的林培緯表示：「過去的自己站上打擊區時，容易被前幾次打擊結果去影響自己，攻擊缺乏果決和穩定性，今年嘗試改善這樣的困境，在打擊擊球策略上，想辦法在兩好球前有效攻擊，今天嘗試後獲得不錯成效，希望自己能夠更加穩定，有好的攻擊力才能有機會爭取更多一軍出賽機會。」

終場統一獅白隊以4：0擊敗橘隊，明天雙方投手分別由郭俊麟對戰古林睿煬，統一獅官方outube頻道也將持續透過影音即時轉播。

統一獅

延伸閱讀

棒球／警戒台韓！日本隊監督關注古林睿煬+1神秘投手

中職／獅隊拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

平鎮OB／回到夢想起點 古林睿煬投第1球感受到歷史之重

中職／古林睿煬被注意到了 美職球探：有魅力的素材

相關新聞

中職／味全龍簽下鋼龍、艾普勒和1左投 布里悍想留美陪家人

味全龍隊新球季洋將洽談，今天一口氣確定3人，除了王牌投手鋼龍確定回鍋外，也簽下去年效力富邦悍將隊的艾普勒，以及新外籍左投...

中職／龍隊新左投為名記者之子 曾為愛子向麥道斯請教變速球

味全龍隊今天公布3位洋投簽約消息，新面孔是曾代表哥倫比亞出戰經典賽的29歲左投高姆斯（Rio Gomez，尚未公布譯名）...

日職／讚「台灣至寶」孫易磊有巨大潛力 日媒看好提前支配下

據日媒《CoCoKARA》報導，日本火腿隊因休賽季積極補強外援，成為日職最受矚目的球隊，文中也提到18歲台灣投手孫易磊，看好他賽季初期就進入支配下。 《CoCoKARA》指出，火腿休賽季得到左投

中職／獅隊內戰林培緯敲3安 明換古林睿煬、郭俊麟先發

統一獅隊今天春訓首場白橘熱身賽在亞太棒球村成棒副球場進行，辛俊昇中繼2局未被敲安打、送出3次三振，對於前進日本高知打台日...

日職／再次向三冠王發起挑戰！村上宗隆：總有一天會上大聯盟

養樂多隊「村神」村上宗隆2022年單季敲出56轟，改寫日職本土球員紀錄，去年也登上經典賽大舞台，證明自己的身手。他今年持續在春訓努力訓練，受訪時表示會以打擊三冠王為目標，並強調未來一定挑戰大聯盟。

中職／備戰12強動起來 陳瑞昌率情蒐小組赴美探6隊敵情

備戰今年11月的第3屆世界棒球12強賽，中華隊情蒐動起來，由統籌教練陳瑞昌率領的情蒐小組，已於1月30日前往美國邁阿密馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。