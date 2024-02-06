中職／獅隊內戰林培緯敲3安 明換古林睿煬、郭俊麟先發

統一獅隊今天春訓首場白橘熱身賽在亞太棒球村成棒副球場進行，辛俊昇中繼2局未被敲安打、送出3次三振，對於前進日本高知打台日雙獅交流賽高度期待，林培緯則是敲出3安打，瞄準今年拿出更好的攻擊力，爭取在一軍出賽的機會。

配合年後獅隊將前進日本高知進行雙獅交流賽，球隊開始以賽代訓，分別在今明兩天及16日舉辦3場對內賽。獅隊今天分別由林詔恩及林子崴先發，林詔恩2局被擊出1支安打、無失分，辛俊昇中繼接手2局、送出3次三振，未被擊出任何安打，穩定表現成為今日賽事焦點人物之一。

統一獅隊首場白橘對內賽，辛俊昇中繼2局未被敲安打、送出3K。圖／統一獅隊提供

辛俊昇表示，「從去年加入職棒後，其實自己的狀況都還不錯，但直到冬盟賽事參與及磨練，感受高張力的比賽對決，從過程中也學到許多，今年給自己設定的目標，就是把握每一次的對決，勇於對決打者，對於自己能夠參與台日雙獅春訓交流賽，期待能與國外更多高水平的選手交手，從過程中了解自己的能力，才能持續更進步」

林靖凱、陳傑憲、林培緯均繳出單場雙安以上，敲出3安打的林培緯表示：「過去的自己站上打擊區時，容易被前幾次打擊結果去影響自己，攻擊缺乏果決和穩定性，今年嘗試改善這樣的困境，在打擊擊球策略上，想辦法在兩好球前有效攻擊，今天嘗試後獲得不錯成效，希望自己能夠更加穩定，有好的攻擊力才能有機會爭取更多一軍出賽機會。」

終場統一獅白隊以4：0擊敗橘隊，明天雙方投手分別由郭俊麟對戰古林睿煬，統一獅官方outube頻道也將持續透過影音即時轉播。