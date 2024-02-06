快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍簽下鋼龍、艾普勒和1左投 布里悍想留美陪家人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
布里悍是表達希望多陪陪家人，至少上半季不會回來中職。 聯合報系資料照
布里悍是表達希望多陪陪家人，至少上半季不會回來中職。 聯合報系資料照

味全龍隊新球季洋將洽談，今天一口氣確定3人，除了王牌投手鋼龍確定回鍋外，也簽下去年效力富邦悍將隊的艾普勒，以及新外籍左投Rio Gomez；至於另一位冠軍功臣布里悍，傾向留在美國陪伴家人，今年可能不會回到台灣。

龍隊去年靠功勞、苦勞都很高的3洋投一起撐起奪冠大業，季外朝3人都續留洽談，率先談妥伍鐸、新簽赫雷拉（Jasier Herrera），與鋼龍、布里悍的洽談則花了較久時間，今天領隊丁仲緯證實，布里悍無法在開季、甚至上半季來台，目前先選擇其他方案。

布里悍將在10日滿36歲，從2016年起足跡陸續踏遍日本、南韓、台灣。丁仲緯表示，布里悍是表達希望多陪陪家人，而不是想去其他地方或其他球隊發展，球隊尊重他的意願，目前先備妥其他5位洋投。

鋼龍的合約已經完成，雙方簽下兩年合約，另外也簽下艾普勒和一位新面孔的左投。丁仲緯表示，團隊認為艾普勒有不錯身手，去年成績也不差，有建議找他洽談，雙方已經完成合約。

艾普勒去年在悍將出賽9場、56局，取得3勝1敗、防禦率2.89，6月1日因啟動洋投輪替被降下二軍，一直未等到重返一軍，隨即在21日宣布因生涯規畫決定結束合約，7月初已出現在墨西哥聯盟出賽。

富邦悍將 布里悍 鋼龍

延伸閱讀

MLB／道奇將左投交易至洋基 2年約綁牛棚再生工廠最新力作

中職／就是要左投 統一獅找凱力士有原因

中職／外籍左投9人待命 挑戰20年新高紀錄

中職／悍將洋投還有熟面孔嗎？陳金鋒：應該只有富藍戈

相關新聞

中職／味全龍簽下鋼龍、艾普勒和1左投 布里悍想留美陪家人

味全龍隊新球季洋將洽談，今天一口氣確定3人，除了王牌投手鋼龍確定回鍋外，也簽下去年效力富邦悍將隊的艾普勒，以及新外籍左投...

中職／備戰12強動起來 陳瑞昌率情蒐小組赴美探6隊敵情

備戰今年11月的第3屆世界棒球12強賽，中華隊情蒐動起來，由統籌教練陳瑞昌率領的情蒐小組，已於1月30日前往美國邁阿密馬...

日職／讚「台灣至寶」孫易磊有巨大潛力 日媒看好提前支配下

據日媒《CoCoKARA》報導，日本火腿隊因休賽季積極補強外援，成為日職最受矚目的球隊，文中也提到18歲台灣投手孫易磊，看好他賽季初期就進入支配下。 《CoCoKARA》指出，火腿休賽季得到左投

中職／例行賽增至360場 挑戰603轟仍是不可能的任務

中華職棒今年進入6隊時代，360場賽季為史上首見，也讓全聯盟單季累積型的紀錄被打破機率大大提升，單季最多安打、最多奪三振...

中職／樂天女孩出事有徵兆？網瘋朝聖8個月前香港打小人片

中職球隊樂天桃猿人氣啦啦隊樂天女孩4名成員孟潔、菲菲、穎樂、陳伊因捲入前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱主導，隱瞞球團私接工作...

中職／南檢邀請獅隊法治教育 職籃假球案成為題材

台南地檢署因應法務部、教育部體育署政策，職棒球隊需與該轄區之地檢署進行法律宣導，並建立溝通聯繫管道，以維護乾淨的職棒環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。