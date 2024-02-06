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中職／味全龍簽下鋼龍、艾普勒和1左投 布里悍想留美陪家人
味全龍隊新球季洋將洽談，今天一口氣確定3人，除了王牌投手鋼龍確定回鍋外，也簽下去年效力富邦悍將隊的艾普勒，以及新外籍左投Rio Gomez；至於另一位冠軍功臣布里悍，傾向留在美國陪伴家人，今年可能不會回到台灣。
龍隊去年靠功勞、苦勞都很高的3洋投一起撐起奪冠大業，季外朝3人都續留洽談，率先談妥伍鐸、新簽赫雷拉（Jasier Herrera），與鋼龍、布里悍的洽談則花了較久時間，今天領隊丁仲緯證實，布里悍無法在開季、甚至上半季來台，目前先選擇其他方案。
布里悍將在10日滿36歲，從2016年起足跡陸續踏遍日本、南韓、台灣。丁仲緯表示，布里悍是表達希望多陪陪家人，而不是想去其他地方或其他球隊發展，球隊尊重他的意願，目前先備妥其他5位洋投。
鋼龍的合約已經完成，雙方簽下兩年合約，另外也簽下艾普勒和一位新面孔的左投。丁仲緯表示，團隊認為艾普勒有不錯身手，去年成績也不差，有建議找他洽談，雙方已經完成合約。
艾普勒去年在悍將出賽9場、56局，取得3勝1敗、防禦率2.89，6月1日因啟動洋投輪替被降下二軍，一直未等到重返一軍，隨即在21日宣布因生涯規畫決定結束合約，7月初已出現在墨西哥聯盟出賽。
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