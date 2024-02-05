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日職／陽岱鋼重返日本引關注 韓媒：可能是最後機會
我國好手陽岱鋼昨天加盟日職二軍Oisix新潟Albirex隊，引發多家日媒關注，韓媒《體育朝鮮》也注意到此消息，特別撰文報導。
韓媒指出，陽岱鋼不只在日職表現優異，還多次參加國際賽，包含2006年經典賽、2013年經典賽及2015年世界12強賽。這將是陽岱鋼暌違3年重返日職體系，報導也回顧他特別的職業生涯。
陽岱鋼從福岡第一高校畢業後，加盟日本火腿隊。他2011年起開始在一軍活躍，連4年超過130支安打，連5年盜壘達雙位數，2013年得分93分和盜壘47次，都排洋聯首位。
陽岱鋼2016年球季結束後以5年15億日圓合約，轉戰讀賣巨人隊，實現「日本夢」，為了備戰新賽季，未參加2017年經典賽。他全季出賽87場，打擊率0.264，沒想到隨後4年因成績及受傷等因素，被排除在主力名單外。
報導提到，陽岱鋼離開日職體系後，陸續加入美國獨立聯盟及澳職，今年加盟日職二軍Oisix新潟隊。日職為擴大二軍規模，將部分獨立聯盟球隊納入二軍賽事，韓媒認為，「日職能在7月31日前轉支配下，對37歲的陽岱鋼來說，這可能是最後的機會。」
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