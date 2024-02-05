中職／小龍女琪琪穿性感內衣將書貼胸前 網：想成為那本書

味全龍啦啦隊「小龍女」隊長琪琪擁有亮麗外型，且總是在場邊賣力應援，獲不少粉絲支持。她平時也會在個人社群分享美照，近日她曬出一系列性感內衣照片，露出香肩及傲人上圍，令粉絲大飽眼福。

琪琪2014年就加入職棒啦啦隊，她目前擔任「小龍女」隊長，同時是負責人，扮演不可或缺的角色，她去年10月曾透露，再跳一年就要退居幕後，交棒給年輕女孩們，讓大批粉絲相當不捨。

琪琪目前IG擁有7萬人追蹤，她近日上傳多張性感美照，並詢問粉絲，「情人節快到了，各位男士們看到知道該怎麼做了嗎？」她還上傳一段影片，她穿著白色襯衫，坐在床上看書，展現知性一面，但粉絲目光都聚焦在性感內衣，加上袖子滑落至手臂，香肩與豐滿上圍一覽無遺。

貼文發布後，大批粉絲湧入留言區表示，「戀愛了」、「誰受的了啊」、「這也是可以免費看的嗎？」、「好美，流鼻血了」、「琪琪真的美，敲碗寫真」、「想成為那本書」。