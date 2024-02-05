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中職／龍隊為雄鷹示範3年封王 金剛對兄弟慘到整季未贏

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中職2003年上半季第一金剛隊由總教練徐生明帶兵32場。
中職2003年上半季第一金剛隊由總教練徐生明帶兵32場。

中職各隊陸續開訓，新球季將於3月30日開打，味全龍隊重返一軍3年就奪下總冠軍，寫下歷年擴編球隊最快封王紀錄，今年準備起步的台鋼雄鷹隊如何複製經驗值得觀察；至於史上最慘新軍是第一金剛隊，2003年勝率只有2成20，接下來20個球季，再也沒有球隊慘到這種地步。

史上擴編球隊首季最佳表現是1993年俊國熊隊，出賽90場40勝3和47敗、勝率4成60，年度排名第4；龍隊2021年投入一軍賽事，120場比賽打出50勝3和67敗、勝率4成27，在5隊排名墊底。

回顧龍隊過去3年戰績，2021年上半季只有22勝，也是回到中職後唯一勝率不到4成（3成79）的半季，去年下半季衝到32勝最高，拿到第1個半季冠軍，最後不但年度排名榜首，更在總冠軍賽擊敗樂天桃猿隊。

中職本季賽事開打倒數54天，雄鷹隊史一軍首戰將在3月31日作客桃園球場對決猿隊，龍隊在短短3年內從墊底球隊（2021年上半季、整季排名最後）變身強權，成為擴編球隊最佳範例，如何強化陣容提供雄鷹很多參考。

中職從1990年開打後，隊數經過多次增減，猿隊前身金剛隊2003年出賽100場，戰績只有20勝9和71敗，尤其整季對戰兄弟象隊20場一勝難求，最佳表現是兩場和局，一共吞下18敗，寫下史上唯一全年對戰單一球隊勝場掛零的難看紀錄。

值得一提的是，第一金剛2003年上半季9勝4和37敗，勝率低到1成96，當年下半季就被誠泰太陽隊追平，兩隊並列史上半季最差成績，這個數字也很難被改寫。

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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