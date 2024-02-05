中職／從2021問到2024 誰從徐若熙手中敲出第一轟？

味全龍隊徐若熙去年季末陸續在中職總冠軍賽、亞錦賽展現一夫當關的氣勢，已然投出王牌架勢，生涯未挨轟的紀錄也還在延續中，目前累積96.1局排名史上第7，誰會是第一個在徐若熙挨轟清單列上大名的選手，從2021到23年都還是謎團，今年迎接來自其他5隊的挑戰。

徐若熙2021年在一軍出賽20場、81局未挨轟，隔年因為進行TJ韌帶置換手術而缺賽整季，打者們當然也就沒有機會挑戰；徐若熙去年傷癒回歸後在例行賽投15.1局，被全壘打明細依然空白。

從初登板起算，最長局數未挨轟紀錄由2010年效力La New熊隊的洋投梅森所保持，在中職的生涯24場先發、154局都未挨轟，1996年兄弟象隊勞勃的118.1局居次；排名第3、亦是土投紀錄保持人為1996年吳俊良，前23場出賽都未挨轟，累積了113.2局，才由葉君璋開轟中斷紀錄，這同時也是葉君璋的生涯首轟，且第2轟還是狙擊吳俊良。

徐若熙累積96.1局未挨轟，已經排在史上第7、土投第2，新球季的第一場出賽就有機會跨過百局，而他也被視為龍隊開幕戰先發投手最佳人選，若確定為龍隊打頭陣，將紀錄推向百局之際需面臨來自樂天桃猿隊打者的威脅。