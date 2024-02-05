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中職／從2021問到2024 誰從徐若熙手中敲出第一轟？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊徐若熙。本報資料照片
味全龍隊徐若熙。本報資料照片

味全龍隊徐若熙去年季末陸續在中職總冠軍賽、亞錦賽展現一夫當關的氣勢，已然投出王牌架勢，生涯未挨轟的紀錄也還在延續中，目前累積96.1局排名史上第7，誰會是第一個在徐若熙挨轟清單列上大名的選手，從2021到23年都還是謎團，今年迎接來自其他5隊的挑戰。

徐若熙2021年在一軍出賽20場、81局未挨轟，隔年因為進行TJ韌帶置換手術而缺賽整季，打者們當然也就沒有機會挑戰；徐若熙去年傷癒回歸後在例行賽投15.1局，被全壘打明細依然空白。

從初登板起算，最長局數未挨轟紀錄由2010年效力La New熊隊的洋投梅森所保持，在中職的生涯24場先發、154局都未挨轟，1996年兄弟象隊勞勃的118.1局居次；排名第3、亦是土投紀錄保持人為1996年吳俊良，前23場出賽都未挨轟，累積了113.2局，才由葉君璋開轟中斷紀錄，這同時也是葉君璋的生涯首轟，且第2轟還是狙擊吳俊良。

徐若熙累積96.1局未挨轟，已經排在史上第7、土投第2，新球季的第一場出賽就有機會跨過百局，而他也被視為龍隊開幕戰先發投手最佳人選，若確定為龍隊打頭陣，將紀錄推向百局之際需面臨來自樂天桃猿隊打者的威脅。

中職初登板起最長未挨轟局數紀錄

1、梅森（La New熊） 2010年 154局

2、勞勃（兄弟象） 1996年 118.1局

3、吳俊良（統一獅）1996年 113.2局

4、豪勁（樂天桃猿） 2021-22年 107局

5、湯瑪仕（兄弟象）2012-14年 102.1局

6、寇迪（中信兄弟）2014-15年 100.1局

7、徐若熙（味全龍） 2021-23 96.1局

8、強納森（統一獅）2012年 91局

9、布里悍（味全龍） 2021-22年 87.2局

10、余文彬（興農牛）2003年 85局

統計至2023年球季結束

中職 徐若熙 樂天桃猿

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