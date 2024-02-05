中職／史上最多的360場撐腰 全季累積型紀錄改寫機率高

中華職棒今年進入6隊時代，360場賽季為史上首見，也讓全聯盟單季累積型的紀錄被打破機率大大提升，史上單季最多安打、最多奪三振都是可能的挑戰標的。

中職過去單季最多場次為1997年的336場，當時為7隊、96場賽季，全季共出現6226支安打紀錄高懸至今，2866分打點、3195得分則是排名第2，落於2016年3028分打點、3229得分之後。

2016年為中職爆發彈球爭議的起點，破紀錄的全季603轟帶動下，讓打擊戰變得普遍，也讓團隊得分僅用240場賽季就超越1997年336場賽季締造的數字。

想要超越聯盟紀錄的6226支安打、3229分，單場兩隊場均需17.3支安打、8.97分以上，新軍台鋼雄鷹隊在菜鳥賽季展現的競爭力會是關鍵影響因素，儘管團隊多數選手都無一軍經驗，但多1名洋將優勢，加上王柏融的戰力挹注，幾位有經驗的選手帶領，未必未被舊6隊壓著打。

投手單季最多三振的聯盟紀錄也出現1997年，合計4261K，也是在總場數增加到360場後有機會叩關的障礙，以去年球季來說，總計3866K、場均12.9K，換算到360場賽季超過4600K。