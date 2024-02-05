快訊

智利史上最烈野火：3日至少奪112命，聖嬰年的熱浪悲劇？

台糖瘦肉精事件延燒 藍委批：盧秀燕變王必勝肉中刺？

是否藍白合國民黨內湧現鷹、鴿派 召委選舉提好提滿8位？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／史上最多的360場撐腰 全季累積型紀錄改寫機率高

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊加入一軍戰局，史上首見360場賽程，也讓幾項累積型的數據被打破可能性提升。本報資料照片
台鋼雄鷹隊加入一軍戰局，史上首見360場賽程，也讓幾項累積型的數據被打破可能性提升。本報資料照片

中華職棒今年進入6隊時代，360場賽季為史上首見，也讓全聯盟單季累積型的紀錄被打破機率大大提升，史上單季最多安打、最多奪三振都是可能的挑戰標的。

中職過去單季最多場次為1997年的336場，當時為7隊、96場賽季，全季共出現6226支安打紀錄高懸至今，2866分打點、3195得分則是排名第2，落於2016年3028分打點、3229得分之後。

2016年為中職爆發彈球爭議的起點，破紀錄的全季603轟帶動下，讓打擊戰變得普遍，也讓團隊得分僅用240場賽季就超越1997年336場賽季締造的數字。

想要超越聯盟紀錄的6226支安打、3229分，單場兩隊場均需17.3支安打、8.97分以上，新軍台鋼雄鷹隊在菜鳥賽季展現的競爭力會是關鍵影響因素，儘管團隊多數選手都無一軍經驗，但多1名洋將優勢，加上王柏融的戰力挹注，幾位有經驗的選手帶領，未必未被舊6隊壓著打。

投手單季最多三振的聯盟紀錄也出現1997年，合計4261K，也是在總場數增加到360場後有機會叩關的障礙，以去年球季來說，總計3866K、場均12.9K，換算到360場賽季超過4600K。

中職 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／破百球迷春訓賞鷹 王柏融聽「我愛你」心花開

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

中職／洪總欽點王柏融接雄鷹初代目隊長 陳正毅當副隊長

中職／藍寅倫盼再創高峰 王柏融給後輩建言：接受失敗

相關新聞

中職／從2021問到2024 誰從徐若熙手中敲出第一轟？

味全龍隊徐若熙去年季末陸續在中職總冠軍賽、亞錦賽展現一夫當關的氣勢，已然投出王牌架勢，生涯未挨轟的紀錄也還在延續中，目前...

中職／史上最多的360場撐腰 全季累積型紀錄改寫機率高

中華職棒今年進入6隊時代，360場賽季為史上首見，也讓全聯盟單季累積型的紀錄被打破機率大大提升，史上單季最多安打、最多奪...

日職／陽岱鋼加入二軍新球隊

曾效力火腿、巨人隊的陽岱鋼重返日本球壇，根據「體育報知」報導，陽岱鋼將加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex隊，經...

日職／火腿小將開轟 感謝高國輝直傳3屆全壘打王密技

日本火腿隊20歲內野手有薗直輝昨天在紅白戰開轟，獲得監督新庄剛志讚賞，有薗直輝也透露，去年11月得到來自高國輝的指導，是...

日職／陽岱鋼重返日職加盟二軍 經紀公司證實

陽岱鋼重返日本球壇加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex，今天在日本媒體報導後不僅台灣球迷關注，也登上日本新聞網站...

日職／陽岱鋼暌違3年重返日本球界 加盟新二軍

曾效力火腿、巨人隊的陽岱鋼重返日本球壇，根據「體育報知」報導，陽岱鋼將加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex，自2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。