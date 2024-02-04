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日職／火腿小將開轟 感謝高國輝直傳3屆全壘打王密技

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊高國輝（圖）今年轉任教練。報系資料照
富邦悍將隊高國輝（圖）今年轉任教練。報系資料照

日本火腿隊20歲內野手有薗直輝昨天在紅白戰開轟，獲得監督新庄剛志讚賞，有薗直輝也透露，去年11月得到來自高國輝的指導，是今年改變的契機之一。

有薗直輝昨天2打數都是長打，先在第2局敲出二壘打，第4局再敲陽春砲，日本媒體報導為今年12支球團春訓賽事第一轟。

新庄剛志在場觀看，看到這一轟出爐，在場邊說著：「哇，不錯唷！那就讓你守一壘吧！」。有薗直輝的守備位置是三壘，若打擊上能對球隊有所貢獻，是否也可能為他安排一壘或外野？新庄回應：「那是當然的。」

有薗直輝在休季期間改變的打擊姿勢，從去年12月開始，他模仿去年敲出25發全壘打的萬波中正打擊動作並加以改良，讓揮擊變得更自然，減少多餘的動作。

此外，富邦悍將隊高國輝曾完成中職全壘打王3連霸，去年秋訓擔任火腿客座教練，對他的指導更是改變契機，有薗直輝說：「我從高國輝教練那邊學習到了一些新觀念，然後嘗試了一些東西。」

新庄剛志 日本火腿 高國輝

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