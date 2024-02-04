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日職／陽岱鋼重返日職加盟二軍 經紀公司證實

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼返回日職。報系資料照
陽岱鋼返回日職。報系資料照

陽岱鋼重返日本球壇加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex，今天在日本媒體報導後不僅台灣球迷關注，也登上日本新聞網站首頁，陽岱鋼所屬經紀公司展逸國際也證實此事。

陽岱鋼在2021年季後離開日職巨人隊後，先前往美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊打球，季後還到澳職布里斯本俠盜隊，去年則是在大西洋聯盟高點搖椅隊出賽，如今繞了一圈又重回日職體系。

去年陽岱鋼返台之後，當時經紀人張家銘即表示，陽岱鋼仍會繼續朝球員方向努力，也有一些想法，如今確定加入Oisix新潟Albirex，張家銘也對此回覆，如日本媒體報導，陽岱鋼將重回日本打球，只不過對於原因並未多說明。

日本作家中溝康隆也對陽岱鋼重返日職作出評論，認為他的加入對於年輕球員是很大幫助，而二軍新球隊也需要能夠吸引觀眾的球星，雖然2021年陽岱鋼在巨人隊只有7打數1安打，但在外野有精彩守備，去年在獨立聯盟10轟，讓人期待4月9日起與巨人隊的三連戰，陽岱鋼會有什麼表現。

巨人 陽岱鋼

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