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日職／陽岱鋼暌違3年重返日本球界 加盟新二軍

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日職／陽岱鋼暌違3年重返日本球界 加盟新二軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
圖擷自體育報知
圖擷自體育報知

曾效力火腿、巨人隊的陽岱鋼重返日本球壇，根據「體育報知」報導，陽岱鋼將加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex，自2021年離開巨人隊後再次返回日職體系。

37歲的陽岱鋼過去曾在日職累積16年出賽資歷，3年前與巨人隊5年合約期滿後，轉戰美國獨立聯盟，去年在大西洋聯盟高點搖椅隊出賽98場，打擊率2成71、10轟。

如今日本職棒二軍擴編，增加2支新隊伍，其中之一正是Oisix新潟Albirex，陽岱鋼成為創隊成員之一，隊友還有前阪神隊外野手高山俊、前巨人隊投手三上朋也、前廣島隊投手薮田和樹。

Oisix新潟Albirex已在2月1日展開春訓，陽岱鋼目前人還在台灣自主訓練，等待簽證通過後再到日本向球隊報到。

巨人 阪神 陽岱鋼

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