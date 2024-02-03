中職／統一獅迷同樂會有年味 耍廢專區超受歡迎
統一獅隊今天在台南棒球場進行一年一度有你真好獅迷同樂會，迎接新春賀喜，規畫萊過年主題活動，場外布置萊恩、盈盈及魚頭君大型充氣式，結合棒球大道燈籠海，讓台南棒球場戶外布景充滿年味。活動吸引近1500位球迷共襄盛舉，為了服務球迷擁有最特別過年體驗，也和小火柴文創市集合作，將近40組不同特色商家，提供各種特色美食、文創商品服務民眾。
一年一度統一獅有你真好同樂會，最讓球迷期待的就是能夠踏入台南棒球場內，參加各式體驗活動課程。場內活動規畫跑壘教室、特打教室、守護神速成班、防護員小教室、牛棚推一綱及玉木塾多項課程，讓喜歡棒球的球迷們與選手們近距離互動同樂。
選手展現親和力和球迷互動，透過擊掌、指導及鼓勵，讓參與的每個球迷收穫滿滿。邱智呈表示：「繼上次春訓開放活動，這次回到台南主場參與同樂會，看到更多球迷進場，尤其是很多家長帶著孩子來體驗棒球，很高興能夠透過互動和指導，讓他們體驗棒球，尤其是看到每個球迷的笑容，」
除了各項棒球相關課程外，人氣指數超高的就是「外野耍廢專區」，許多球迷有備而來，野餐墊、輕食、帳篷各項器材樣樣齊全，讓台南棒球場外野充滿不一樣的氛圍。
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