中職／台北大巨蛋場租定案 中職各隊拚攻蛋

台北大巨蛋昨天正式營運，場租收費標準也定案，國內棒球賽事售票入場活動場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比率，不過演唱會部分還有建築技術規則待解；中華職棒球隊普遍認為收費可以接受，各隊「攻蛋」野心不減反增。

北市體育局表示，根據遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比率；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

由於是送備查，預料將按此方案。體育局也重申，大巨蛋雖屬BOT案，但已要求遠雄針對棒球賽事訂定合理的場租收費標準，使重要的大型棒球比賽都有機會到大巨蛋舉辦。

大巨蛋場租正式公布後，中職各隊也能精準設算每場大概開銷，中信兄弟、味全龍隊對大巨蛋最具野心的兩隊，提交給中職聯盟的需求場次都達雙位數。

一般預料台鋼雄鷹隊是新球隊，最須顧慮收入能否負荷開銷，領隊劉東洋表示，球團評估後，認為在可以接受的範圍，今年是雄鷹第一年參加一軍比賽，除了全力經營高雄，也希望可以開拓北部市場，畢竟中職也很久沒有第6隊了，希望可以讓北部球迷看到中職第6隊的嶄新面貌，「雄鷹今年會安排在大巨蛋比賽」。

統一獅隊在亞錦賽期間曾進場觀察場館使用狀況，領隊蘇泰安表示，無論是固定成本還是變動成本，球隊都有做過研究，以大巨蛋的場地來說，能夠為球隊創造商機，評估這樣的收費合理。

富邦悍將隊也希望加入「攻蛋」行列，但由於與新北市政府的新莊棒球場OT案中有承諾60場主場都在新莊，因此必須先與市府協調合約鬆綁。

球團表示，日前已拜訪大巨蛋館方，會再了解公布之詳細使用規範，同時和新北市府研商在大巨蛋舉辦比賽的可能性，期望悍將未來能有機會到大巨蛋出賽。

大巨蛋演唱會也備受矚目，外傳藝人周杰倫將第一個「攻蛋」？市長蔣萬安說，其實都還沒有最後確定，市府都會依照相關的程序，請遠雄把最後的方案送進市府備查。

但若要辦演唱會，因涉及建築技術規則建築設計施工編第127條問題，市府表示，仍須循建築物使用執照注意事項規定，經專業機構審查驗證防火逃生避難安全後，才可舉辦演唱會，已請遠雄朝此方向進行。