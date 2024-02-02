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中職／就是要左投 統一獅找凱力士有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

統一獅隊去年底已與勝騎士、羅昂、布雷克完成簽約，今天再宣布簽下左投凱力士（Jake Kalish），也是四洋投唯一左投，領隊蘇泰安表示，球隊有應付左打者的需求，對凱力士的表現有所期待。

獅隊洋投前三人都是右投，也一直在尋覓合適的左投人選，隨著凱力士加入集滿四人，不代表補強腳步就此停止，蘇泰安表示，球隊仍會持續尋找人選，「球季很漫長，還是會持續關注。」

前一位在中職出賽的獅隊外籍左投已是2021年的飛利士，蘇泰安表示，過去在尋找左投上不太順利，而聯盟優秀的左打者不少，球隊這邊有這樣的需求，所以對凱力士也是寄予厚望。

凱力士過去在美職最高到3A出賽六個球季，127場出賽有78場先發，累計37勝33敗，防禦率5.25，其中2022年拿下10勝2敗、防禦率2.87，不過去年球季9勝11敗、防禦率7.19。

中職 統一獅 蘇泰安

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