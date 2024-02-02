中職／獅隊看大巨蛋場租合理 領隊：能創造商機

台北大巨蛋場租方案今天出爐，若作為國內棒球賽事使用，場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例，統一獅領隊蘇泰安亞錦賽期間曾到大巨蛋觀察，經評估後認為這樣的收費方式合理，「能夠為球隊創造商機。」

台北大巨蛋去年11月2日取得使照，今天正式營運，場地收費標準已正式提送台北市政府備查，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元，水電費用另計。

中職球隊也都了解場租方案，獅隊領隊蘇泰安表示，球隊評估這樣的收費方式合理，原因是「無論是固定成本還是變動成本，球隊都有做過研究，以大巨蛋這樣的場地來說，評估下來認為能夠為球隊創造商機，所以認為合理。」

蘇泰安在亞錦賽期間曾親自的台北大巨蛋觀察場地狀況，也指出台北大巨蛋的場地狀況、地理位置等，球隊在評估場租合理性時，也都有納入考量。