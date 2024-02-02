快訊

直播／綠白交鋒！民進黨醫界大老公開信指喬國會選舉 民眾黨開記者會回應

到新家秒遭退貨！狗狗不知被拋棄還天真傻笑 超扯棄養理由惹心疼

籃球／假球案前裕隆球員翁嘉鴻遭通緝 恩師曝為還債已逃大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊看大巨蛋場租合理 領隊：能創造商機

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅總經理蘇泰安。報系資料照
統一獅總經理蘇泰安。報系資料照

台北大巨蛋場租方案今天出爐，若作為國內棒球賽事使用，場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例，統一獅領隊蘇泰安亞錦賽期間曾到大巨蛋觀察，經評估後認為這樣的收費方式合理，「能夠為球隊創造商機。」

台北大巨蛋去年11月2日取得使照，今天正式營運，場地收費標準已正式提送台北市政府備查，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元，水電費用另計。

中職球隊也都了解場租方案，獅隊領隊蘇泰安表示，球隊評估這樣的收費方式合理，原因是「無論是固定成本還是變動成本，球隊都有做過研究，以大巨蛋這樣的場地來說，評估下來認為能夠為球隊創造商機，所以認為合理。」

蘇泰安在亞錦賽期間曾親自的台北大巨蛋觀察場地狀況，也指出台北大巨蛋的場地狀況、地理位置等，球隊在評估場租合理性時，也都有納入考量。

中職 統一獅 蘇泰安

延伸閱讀

中職／悍將拜訪大巨蛋館方 能否「攻蛋」需新北市點頭

中職／雄鷹看大巨蛋場租可接受範圍 今年「攻蛋」有譜

中職／台北大巨蛋收費出爐 獅隊、兄弟還在確認檔期

中職／台北大巨蛋收費標準公布 秘書長楊清瓏：農曆年後場勘

相關新聞

中職／雄鷹看大巨蛋場租可接受範圍 今年「攻蛋」有譜

台北大巨蛋場租亮牌，瞄準今年「攻蛋」的中職各隊，也能較精準設算每場大概開銷，新軍台鋼雄鷹隊了解價碼後，領隊劉東洋表示，在...

中職／悍將拜訪大巨蛋館方 能否「攻蛋」需新北市點頭

台北大巨蛋場租亮牌，瞄準今年進大巨蛋比賽的中職各隊，也能比較精準設算每場大概開銷。富邦悍將隊能否也加入「攻蛋」行列？球團...

中職／獅隊看大巨蛋場租合理 領隊：能創造商機

台北大巨蛋場租方案今天出爐，若作為國內棒球賽事使用，場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例，統一獅領隊蘇泰安亞錦賽期...

中職／就是要左投 統一獅找凱力士有原因

統一獅隊去年底已與勝騎士、羅昂、布雷克完成簽約，今天再宣布簽下左投凱力士（Jake Kalish），也是四洋投唯一左投，...

中職／獅隊新洋投哥哥創辦鳥人球棒 林哲瑄同期隊友兼對手

統一獅隊簽下新洋投凱力士（Jake Kalish），不具大聯盟資歷，倒是有個打過4季大聯盟的哥哥，萊恩．凱力士（Ryan...

中職／外籍左投9人待命 挑戰20年新高紀錄

統一獅隊今天宣布簽下外籍左投凱力士（Jake Kalish），中職今年球季滿滿的左投戰力又增一人，季前6隊已有9名外籍投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。