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中職／雄鷹看大巨蛋場租可接受範圍 今年「攻蛋」有譜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹看大巨蛋場租可接受範圍，今年「攻蛋」有譜。中央社
台鋼雄鷹看大巨蛋場租可接受範圍，今年「攻蛋」有譜。中央社

台北大巨蛋場租亮牌，瞄準今年「攻蛋」的中職各隊，也能較精準設算每場大概開銷，新軍台鋼雄鷹隊了解價碼後，領隊劉東洋表示，在球團可以接受範圍內，明確表示今年會在大巨蛋安排比賽。

遠雄今天提交大巨蛋場地收費標準，攸關中職賽事的國內棒球賽事部分，場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例。

劉東洋表示，今年是雄鷹第一年參加一軍比賽，除了全力經營高雄之外，當然也希望可以開拓北部市場，「畢竟中職也很久沒有第六隊了，希望可以讓北部球迷看到中職第六隊的嶄新面貌，今年會安排在大巨蛋進行比賽。」

外界最關注的收費部分，劉東洋回應：「球團評估後，認為在可以接受的範圍內。」

據了解，雄鷹第一版提交賽程安排5場大巨蛋賽事，且挑選對手都是中信兄弟隊，能否拿到檔期還須協調，在目前可接受的收費基礎上，雄鷹會持續朝5場大巨蛋賽事規畫。

中信兄弟 中職 台鋼雄鷹

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