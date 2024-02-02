快訊

蘋果超派！Apple Watch 9砍血氧功能不妥協 庫克「對和解沒興趣」繼續上訴

綠營醫界大老身分曝光！「他」證實柯文哲主動致電 還原全過程

羽球／反手拍獲球王安賽隆認證「最好」 戴資穎：你才厲害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／外籍左投9人待命 挑戰20年新高紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟投手德保拉。報系資料照
中信兄弟投手德保拉。報系資料照

統一獅隊今天宣布簽下外籍左投凱力士（Jake Kalish），中職今年球季滿滿的左投戰力又增一人，季前6隊已有9名外籍投手，有望刷新中職近20年新高紀錄。

各隊持續備戰新球季，中信兄弟隊陣中本土加上外籍共有12名左投是各隊最多，台鋼雄鷹隊也有11人，6隊合計多達51人，其中9名是洋投。

兄弟找回德保拉、象魔力、艾士特三名舊面孔，加上克迪共有4名外籍左投，雄鷹則是笠原祥太郎、哈瑪星、雷公3人，樂天桃猿隊擁有霸威斯，獅隊今天增添新血凱力士也是左投。

中職近20年單季最多外籍左投出賽紀錄是2015年，該季共有10名洋投登板，史上最多則是1998年的20名外籍左投出賽，只因當時每隊最多可登錄12名洋將，每場最多可使用8人、同時上場3人。

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／台北大巨蛋收費標準公布 秘書長楊清瓏：農曆年後場勘

中職／統一獅外籍左投來了！凱力士2月下旬報到

中職／已退追台鋼 前兄弟捕手福來喜新東家在墨西哥

中職／雄鷹再添2洋將報到 雷公一來台先體驗芒果乾

相關新聞

中職／台北大巨蛋收費出爐 獅隊、兄弟還在確認檔期

台北大巨蛋場地收費標準出爐，統一獅領隊蘇泰安表示，由於原本排的時間點，大巨蛋有活動，目前還在確認中。中信兄弟領隊劉志威說...

中職／外籍左投9人待命 挑戰20年新高紀錄

統一獅隊今天宣布簽下外籍左投凱力士（Jake Kalish），中職今年球季滿滿的左投戰力又增一人，季前6隊已有9名外籍投...

中職／獅隊新洋投哥哥創辦鳥人球棒 林哲瑄同期隊友兼對手

統一獅隊簽下新洋投凱力士（Jake Kalish），不具大聯盟資歷，倒是有個打過4季大聯盟的哥哥，萊恩．凱力士（Ryan...

中職／台北大巨蛋收費標準公布 秘書長楊清瓏：農曆年後場勘

台北市政府已經收到遠雄提送台北大巨蛋場地收費標準，國內棒球賽事售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比...

中職／統一獅外籍左投來了！凱力士2月下旬報到

統一獅隊備戰新球季，去年底已與勝騎士、羅昂、布雷克完成簽約，第4號洋投補強卻卡關，今天終於宣布與左投凱力士（Jake K...

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇因神級美腿，加上甜美臉蛋，曾被南韓網友封為「最強外掛」。她近日在社群分享一張比基尼美照，再度引發網友轟動。 安芝儇在個人IG曬出一張照片，只見她穿著粉色比基尼站在水池

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。