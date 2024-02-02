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中職／外籍左投9人待命 挑戰20年新高紀錄
統一獅隊今天宣布簽下外籍左投凱力士（Jake Kalish），中職今年球季滿滿的左投戰力又增一人，季前6隊已有9名外籍投手，有望刷新中職近20年新高紀錄。
各隊持續備戰新球季，中信兄弟隊陣中本土加上外籍共有12名左投是各隊最多，台鋼雄鷹隊也有11人，6隊合計多達51人，其中9名是洋投。
兄弟找回德保拉、象魔力、艾士特三名舊面孔，加上克迪共有4名外籍左投，雄鷹則是笠原祥太郎、哈瑪星、雷公3人，樂天桃猿隊擁有霸威斯，獅隊今天增添新血凱力士也是左投。
中職近20年單季最多外籍左投出賽紀錄是2015年，該季共有10名洋投登板，史上最多則是1998年的20名外籍左投出賽，只因當時每隊最多可登錄12名洋將，每場最多可使用8人、同時上場3人。
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