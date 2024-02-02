中職／外籍左投9人待命 挑戰20年新高紀錄

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇因神級美腿，加上甜美臉蛋，曾被南韓網友封為「最強外掛」。她近日在社群分享一張比基尼美照，再度引發網友轟動。 安芝儇在個人IG曬出一張照片，只見她穿著粉色比基尼站在水池

2024-02-02 14:21