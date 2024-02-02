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中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

聯合新聞網／ 綜合報導
安芝儇。 截圖自安芝儇IG
安芝儇。 截圖自安芝儇IG

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇因神級美腿，加上甜美臉蛋，曾被南韓網友封為「最強外掛」。她近日在社群分享一張比基尼美照，再度引發網友轟動。

安芝儇在個人IG曬出一張照片，只見她穿著粉色比基尼站在水池中，背後落地窗讓美景映入眼簾。她用手機遮住甜美臉蛋，讓火辣身材成為焦點，除了展現傲人上圍外，還大秀結實馬甲線，配上修長美腿，令粉絲大飽眼福。

安芝儇。 截圖自安芝儇IG
安芝儇。 截圖自安芝儇IG

事實上，安芝儇經常在IG分享工作及私下生活的點點滴滴，她今天更化身廚娘，分享自己的廚藝，讓許多粉絲嘖嘖稱奇。

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