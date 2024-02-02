台北大巨蛋場租 傳棒球賽50萬、門票抽10%

台北大巨蛋去年11月2日取得使照試營運，今天正式營運，場租棒球賽事朝每場收費約50萬，另抽取10%門票收益的方案規畫。市府表示，遠雄對此仍未定案，最終方案會在這2天送到市府完成備查。遠雄回應，拍板結果會另行公告；球迷門票定價另由中華職棒訂定，至於賽事安排接續規畫中，以中職說明為準。

大巨蛋營運後首場棒球活動是3月2日、3日登場的「讀賣巨人軍90周年紀念」，由日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿。據了解，中華職棒35年開幕首戰也確定3月底在台北大巨蛋開戰，由味全龍迎戰樂天桃猿。

大巨蛋去年11月2日取得使照，試營運後陸續辦壓力測試賽、亞錦賽，進場已放寬到2.2萬人，觀眾進、散場狀況良好，據遠雄和市府合約，須在取得使照3個月內正式營運，並在營運前將相關資料送到市府備查。

外界關心的場租問題尚未公布，先前傳出場租高達300萬元，遭遠雄否認。遠雄表示，收費標準已呈報北市府。大巨蛋體育園區籌會副執行長陳世浩表示，遠雄日前提交後，又取回修改，尚未定案，原則上會在這2天再送往市府備查。

多名議員也要求大巨蛋若辦棒球賽事場租應低於100萬，以免費用被轉嫁到觀眾身上，市府允諾會和遠雄溝通。但據了解，棒球賽事單場已定價約50萬，並參考小巨蛋商業收費模式，抽取門票收入的10%；非棒球體育賽事場租則是100萬，但實際還是會視有無公益性及主辦單位、場地方洽談情況滾動調整。