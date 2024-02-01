中職／獅隊百球瘋狂特守 玉木朋孝：還不夠

統一獅去年起聘請日籍守備教練玉木朋孝執教，幫助獅子軍提升守備功力，二壘與游擊守備率，分別從0.963、0.958提升至0.974、0.965。即便有如此幅度的提升，但嚴格的玉木教練對這群內野子弟兵還是搖頭，直說還不夠。

從秋訓開始，玉木教練為強化守備能力，安排內野手接受全天訓練菜單，地獄般訓練從上午開始，先練基本動作強化下盤，下午每位內野手則要輪流接受200顆特守。

玉木教練表示，這樣龐大訓練量，磨練的不僅是球員基本動作，還有下半身的肌耐力。無論春訓100顆，還是秋訓200顆守備訓練，不僅僅是要讓選手拚命去接球，更要他們活用下半身，知道如何移動腳步去接球。

林培緯回憶自己去年秋訓的時候，別人花1小時，自己卻花了將近1個半小時才接完200顆，這也讓他在春訓更有動力去完成訓練。2024年玉木塾再升級，特守最後10顆，不能發生任何失誤，一有閃失就重新再來，也讓參觀的春訓球迷親眼見證「玉木塾」的威力。

談到是否感受到選手能力提升，玉木教練直言：「僅感受到一點點，還是有些選手抱持著，因為是教練要求，我才大量去練習，而非對自我表現的追求，以職業選手的自覺來看，這樣是完全不夠。」一定要從心理上去改變，了解自己的目標進而去努力訓練，這樣才是真正的職業運動員。

從去年不苟言笑的一號表情，到今年球員開始敢跟教練開玩笑，2.0的玉木朋孝教練更熟悉台灣職棒，也在訓練菜單上加入更多適合台灣的模式，因此開始有人稱呼他的訓練為「玉木塾」，玉木朋孝教練表示從未有人這樣說過，但他覺得蠻貼切的。