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中職／破紀錄！球員卡開賣首日熱銷 總量破20萬包

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒球員卡上市活動照，特別來賓潔米、芮絲。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒球員卡上市活動照，特別來賓潔米、芮絲。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒年度球員卡零售包昨天在超商通路正式開賣，第一天就售出4萬5757包，刷新史上最佳紀錄，而目前加上預售，總銷售量已經突破20萬包。

2022中華職棒年度球員卡自1月10日起開放預購，零售包接力1月31日起上市，圍繞2022賽季與傳承為企劃主軸，推出合計908款球員卡，零售包於1月31日起在全國4000家7-11門市、2月2日卡店上市。

中華職棒聯盟今天表示，年度球員卡零售包昨日在7-11超商開賣後，首日售出45757包，較去年首日售出39048包，銷售成長幅度超過17%；目前球員卡7-11超商預售、零售等相關通路，總售出量已突破20萬包，而去年同時期則是賣出18萬包。

最新年度球員卡延續「傳承」精神，三大傳奇球星羅力、潘武雄、詹智堯先後高掛球鞋引退，以其生涯達成紀錄與對應當時照片專屬設計限量卡款珍藏；「棒壇至親組合」由中職父子檔、兄弟檔攜手簽名共同完成，另外還有接班球員工會理事長、明星賽人氣王，以及特殊紀錄與事件組合簽名。

除少量發行的簽名卡款，還包含普卡、新人卡、各類獎項卡、限量卡、實戰球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩等卡款通通有，合計多達908款，鑲入實戰球皮與特殊球衣PATCH的翻頁書卡首次亮相，作工精細如藝術品的雷射雕刻簽名卡、漫畫塗鴉風的火力引爆系列以限量卡之姿延續。

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