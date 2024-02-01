日職／火腿新秀孫易磊入境隨俗 養成泡澡習慣消除疲勞

中央社／ 台北1日電
孫易磊絊球。擷圖自X
孫易磊絊球。擷圖自X

日職火腿隊18歲台灣投手孫易磊今年開始旅日生涯，1月初赴日後面臨職業生涯第1個春訓，日媒今天報導，孫易磊現在已經入境隨俗，養成泡澡的習慣，對於消除疲勞有很大幫助。

孫易磊去年在U18世界盃棒球賽展現王牌身手，獲得美、日職棒球團開價，最後選擇加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，與火腿簽下4年合約，推定簽約金總和為9000萬日圓（約新台幣1943萬元）。

孫易磊目前在千葉縣鎌谷市調整中，日媒「日刊體育」今天特別撰文報導，孫易磊現在相當融入日本文化，因為泡澡能消除疲勞，他也嘗試了這樣的習慣，每天起床後、訓練後、吃完晚餐後會各泡1次澡。

孫易磊說：「台灣熱的時間比日本長，比較沒有泡澡的習慣，來到日本之後養成了泡澡的習慣，能夠消除疲勞真是太好了。」

報導指出，去年12月的亞錦賽台灣隊與日本隊交手的賽事中，孫易磊飆出最快157公里火球，而18歲、去年火腿隊第1指名左投細野晴希最快球速158公里，細野晴希也曾稱讚孫易磊，「投球姿勢很漂亮，平衡感也好，非常羨慕。」

雖然孫易磊是從育成合約出發，不過今年球季要拚轉為支配下（正式球員），目前正在春訓的孫易磊表示，「與同輩選手一起訓練感覺非常好，我們都是新人，希望可以一起努力。」

孫易磊 日本火腿鬥士 棒球

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