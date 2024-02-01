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日職／戶鄉翔征首日練投25球狀態絕佳 3月來台獻技
日本職棒讀賣巨人隊今天展開春訓，強投戶鄉翔征進牛棚練投25球，第一天就進入最佳狀態，這位開幕戰投手內定人選，台灣球迷有機會在3月看見他在台北大巨蛋登板投球。
巨人隊將在3月2日、3日在台灣舉行「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，依序交手中信兄弟、樂天桃猿隊，雙方都將派出一軍最佳陣容，戶鄉翔征也會是其中一員，他日前曾表示，對於生涯第一次的海外賽充滿期待，「我會努力拿下勝利。」
而日職球隊在今天展開春訓，巨人隊21名投手有15人進入牛棚練投，戶鄉翔征是其中之一，他主要是想要測試直球的品質，也想知道捕手的反應，而大城卓三也頻喊「好球」，戶鄉翔征說：「以第一天來說，狀況很好。」
巨人隊今年球季首戰在3月29日於東京巨蛋迎戰阪神，戶鄉翔征預計是此役先發投手，他也希望自己能夠準備好，不要錯過任何一場重要的比賽。
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