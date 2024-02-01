獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

台北大巨蛋去年11月2日取得使照試營運，明將正式營運，場租部分幾乎定案，棒球賽事每場收費約50萬，另外抽取10%門票收益。市府表示，遠雄目前仍在修改內容尚未定案，會在這兩天完成備查。遠雄回應，收費標準日前已報市府備查，討論後有需要再行公告。

大巨蛋正式營運後首場棒球活動，將於3月2日、3日，舉辦「讀賣巨人軍90週年紀念」由日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿。據了解，中華職棒35年開幕首戰也確定3月底將在台北大巨蛋開戰，由味全龍迎戰樂天桃猿。

大巨蛋去年11月2日取得使照，開始試營運後，陸續舉辦壓力測試賽、亞錦賽，進場人數已放寬到2.2萬人，進散場狀況良好，而根據遠雄市府訂立合約書，須在取得使照3個月內正式營運，並在營運前將相關資料送到市府備查。

外界關心的場租問題，目前尚未公布，先前傳出場租高達300萬元，遭遠雄否認。根據合約條款，正式營運前需將場租營運費率送往市府備查，遠雄日前表示，收費標準已呈報台北市政府，討論後將對外公告。大巨蛋體育園區籌會副執行長陳世浩表示，遠雄日前提交後，有拿回修改尚未定案，原則上會在這兩天送往市府備查。

日前多位議員也要求大巨蛋若辦棒球賽事場租應低於100萬，市府也允諾會和遠雄溝通，但據了解，棒球賽事單場定價約50萬，並參考小巨蛋商業收費模式，抽取門票收入的10%，非棒球體育賽事為100萬，但實際場租還是會依有無公益性、主辦單位與場地方洽談滾動式調整。

遠雄表示，收費標準日前已呈報台北市政府，討論後有需要再行公告，至於賽事安排，接續規畫中，須依主辦單位說明為準。