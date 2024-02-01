中職／樂天女孩涉「闇營業」日媒關注 球迷：希望不受影響

樂天桃猿隊前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱爆出安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演牟利，消息傳到日本，多家日媒以「闇營業」為題報導，也有日本球迷表示：「希望樂天女孩沒有受到影響。」

浦韋青、陳元凱傳出私下安排樂天女孩接案，並未告知公司，遭樂天公司向廉政署報案，樂天女孩林孟潔（孟潔）、李庭瑀（李恩菲）、林俞廷（林穎樂）、陳奕如（陳伊）也遭到約談。

檢方複訊後，浦韋青以50萬元交保，陳元凱則因犯嫌重大，有勾串之虞桃園地院今晨裁定羈押禁見，也傳出目前證據資料顯示，未經台灣樂天棒球隊公司經手的金額已近新台幣2600萬元，目前球團仍陸續整理確認遭侵占的金額。

昨日消息爆出後，日刊體育、日本海新聞等日媒都引述共同社報導，點出因「闇營業（私下接案）」關係，四名樂天女孩遭到約談，而樂天女孩在日本也有不少粉絲。

東京體育報也在今日接續報導，並指出樂天桃猿隊今年預計前往石垣島對戰羅德隊、宮崎對戰軟銀與歐力士隊，樂天女孩照計畫也將出席。

有球迷回應表示：「去年在仙台（樂天金鷲球場）很享受她們的應援，希望樂天女孩沒有受到影響，能夠繼續下去。」也有球迷看完報導後認為，前領隊與現在的球團感覺關係很複雜。