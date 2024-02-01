巨人軍來台／巨人對決兄弟 創3萬人觀賽新高紀錄

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日首戰將上演精彩好戲，巨人、中信兄弟兩支人氣隊伍對決，兩階段開賣皆完售，台北大巨蛋進場上看3萬人，堆高台灣棒球史最多觀戰人數紀錄，加上隔天巨人、樂天桃猿隊之戰，兩場比賽突破5萬人。

巨人隊來台兩場交流賽，首波門票開放2萬6000席，去年12月開賣當天，3月2日對兄弟之戰立即秒殺，負責大巨蛋營運的遠雄集團同意開放外野第2層後，多了4000席，如今外野也宣告售罄。

台灣棒球史上單場最高票房為2001年世界盃棒球賽預賽，中華、美國隊在高雄澄清湖棒球場吸引2萬5000人，中職史上只有4場突破2萬人的比賽，能容納3萬人的場地過去未曾出現，巨人、兄弟之戰可望寫下空前紀錄。

去年在台北大巨蛋舉行的亞洲棒球錦標賽，台日冠軍戰湧進21013人最多，巨人交流賽也將刷新這項紀錄，改寫大巨蛋啟用後進場新高，加上3月3日首波預售賣破8成，兩場比賽合計上看5萬人。

巨人、兄弟之戰門票銷售熱度不意外，巨人去年球季單場平均3萬8145人，在日職12球團排名第2，兄弟場均6870人則是中職5隊第1，數字會說話。