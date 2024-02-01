聽新聞
test
0:00 / 0:00

巨人軍來台／巨人對決兄弟 創3萬人觀賽新高紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日巨人對中信兄弟隊之戰，外野加開席次全數完售。圖／取自udn售票網
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日巨人對中信兄弟隊之戰，外野加開席次全數完售。圖／取自udn售票網

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日首戰將上演精彩好戲，巨人、中信兄弟兩支人氣隊伍對決，兩階段開賣皆完售，台北大巨蛋進場上看3萬人，堆高台灣棒球史最多觀戰人數紀錄，加上隔天巨人、樂天桃猿隊之戰，兩場比賽突破5萬人。

巨人隊來台兩場交流賽，首波門票開放2萬6000席，去年12月開賣當天，3月2日對兄弟之戰立即秒殺，負責大巨蛋營運的遠雄集團同意開放外野第2層後，多了4000席，如今外野也宣告售罄。

台灣棒球史上單場最高票房為2001年世界盃棒球賽預賽，中華、美國隊在高雄澄清湖棒球場吸引2萬5000人，中職史上只有4場突破2萬人的比賽，能容納3萬人的場地過去未曾出現，巨人、兄弟之戰可望寫下空前紀錄。

去年在台北大巨蛋舉行的亞洲棒球錦標賽，台日冠軍戰湧進21013人最多，巨人交流賽也將刷新這項紀錄，改寫大巨蛋啟用後進場新高，加上3月3日首波預售賣破8成，兩場比賽合計上看5萬人。

巨人、兄弟之戰門票銷售熱度不意外，巨人去年球季單場平均3萬8145人，在日職12球團排名第2，兄弟場均6870人則是中職5隊第1，數字會說話。

兄弟 大巨蛋 美國

延伸閱讀

棒球／中信版圖擴張！接手經營台中成棒 擁2支棒球隊

周杰倫搶到大巨蛋演唱會頭香五月開唱？蔣萬安說話了

中職／悍將「攻蛋」有計畫 除了場租外還有一關要過

中職／單年場均破萬球場史上僅1例 台北大巨蛋挑戰斗六紀錄

相關新聞

巨人軍來台／對兄弟之戰完售 大巨蛋3萬人刷新史上最高票房

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」第一場巨人對中信兄弟隊之戰，內、外野含加開席次全數完售，屆時將...

巨人軍來台／巨人對決兄弟 創3萬人觀賽新高紀錄

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日首戰將上演精彩好戲，巨人、中信兄弟兩支人氣隊伍對決，兩...

棒球／中信育樂接手臺中成棒隊

中國信託體育公益版圖再擴大。中國信託育樂公司昨（31）日宣布接手「臺中市城市棒球隊」，並由中國信託商銀和台灣人壽共同贊助...

棒球／中信版圖擴張！接手經營台中成棒 擁2支棒球隊

中國信託經營運動版圖再擴大，中國信託育樂公司今天宣布承接台中市城市棒球隊經營權，將由中國信託商業銀行和台灣人壽保險公司連...

棒球／松井秀喜報答石川縣災民 捐款助故鄉重建

日本前旅美球星「哥吉拉」松井秀喜看到故鄉石川縣元旦遭強震侵襲後，昨天發布聲明表示「縣民在我的職業生涯時期聲援我，這次我必...

日職／創舉！羅德一、二軍不同球衣 監督想賦予重量

日本職棒羅德隊今天公布年度口號「超越自己」，新球季更有罕見創舉，二軍球員將換穿新球衣，用意是與一軍區隔，點子來自監督吉井...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。