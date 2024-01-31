木棒聯賽／興大附農簡子恩完投7局 驚險晉級

高中棒球聯賽（木棒組）第2階段今天進入最後一天，興大附農靠著簡子恩完投7局只失1分，以2比1險勝成德高中，在第2階段前2戰落敗後，拿下關鍵勝利晉級第3階段。

興大附農前2戰先後以1分之差不敵鶯歌工商、羅東高工，今天背水一戰面對成德高中，在第1、3局各進帳1分，先發投手簡子恩獨撐7局用96球，被敲出4支安打，投出4次三振，另有1次保送，失1分為非責失分，拿下勝投。

興大附農總教練廖宏淵表示，簡子恩的控球超乎水準，過去控球時好時壞，這一戰表現超乎預期，「子恩國中時在台北讀書、打球，他的爸爸和台體大總教練林宗毅曾一起打球，經介紹來我們這邊發展，發揮空間很大，選手就是要有舞台，否則資質再好也沒用。」

興大附農贏球關鍵除了簡子恩主宰戰局，廖宏淵認為，7局上對方在無人出局一壘有人，短打點成投手正面滾地球形成雙殺打，雙方氣勢逆轉也很重要，「我們球員在國中多半坐板凳，關鍵時刻容易緊張，如果對方短打成功形成1出局、二壘有人，最後勝負還很難說。」

雖然艱辛取勝晉級，不過廖宏淵表示，並沒有鬆一口氣，因為球隊目標不只是要打進第3階段，更要闖進8強。

第3階段24強隊伍已全數出爐，將在2月21日開打，分別為A組台南海事、三民高中、興大附農，B組鶯歌工商、莊敬高職、大溪高中，將在普門中學棒球場進行；C組善化高中、普門中學、壽山高中，D組中興高中、美和中學、大理高中，將在高雄大學棒球場進行。

另外，E組有北科附工、麥寮高中、南英商工，F組崇義高中、榖保家商、玉里高中，將在岡山A棒球場進行；G組有西苑高中、屏東高中、平鎮高中，H組成德高中、台東體中、高苑工商，將在岡山B棒球場進行。