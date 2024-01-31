巨人軍來台／對兄弟之戰完售 大巨蛋3萬人刷新史上最高票房

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」第一場巨人對中信兄弟隊之戰，內、外野含加開席次全數完售，屆時將有3萬人進場，再次改寫台灣棒球賽事最多觀戰人數紀錄。

讀賣巨人隊來台的兩場交流賽，首波門票開放2萬6000席，去年12月12日開賣後，3月2日對兄弟之戰即秒殺，3日對樂天桃猿隊也賣破8成，當時2.6萬席就已經確定締造史上新高。

負責大巨蛋營運的遠雄集團同意開放外野第2層後，多了4000席次，第2波預售票1月22日開賣，如今兄弟之戰的外野門票也宣告售罄，全場僅剩下零星輪椅席未售完，將原本的台灣棒球史最高票房紀錄再次推高。

3日巨人對兄弟之戰，將有3萬人進場，而台灣棒球史上單場最高票房為2001年世界盃棒球賽預賽中華隊與美國隊之戰，在澄清湖棒球場吸引2萬5000人進場，中職史上則有4場破2萬人的比賽，3萬人的進場數字過去從未出現。