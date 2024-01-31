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中職／悍將開訓 球員高喊目標總冠軍
富邦悍將隊過去兩季在中華職棒排名墊底，今年換上新主帥陳金鋒執掌兵符，昨天在開訓典禮填寫年度目標時霸氣留白，他說棒球靠成績說話，希望用成績回報球迷、回報公司。隊長由范國宸續任，配備3位副隊長，他也喊話：「今年目標就是總冠軍。」
悍將在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，揭示年度口號「Go Stronger #夠悍」，象徵更強的決心與毅力、付出更多的努力與汗水、追求更好的內容與成績。
隊上菜鳥逐一宣示年度目標，第一指名王念好登場氣勢超強，高喊：「我的目標是新人王、全壘打王、金手套、富邦悍將總冠軍。」他說，訂遠一點的目標，期許自己每天一點一點進步，3座獎項中最想要的當然是一生只有一次機會的新人王。
悍將另一焦點是季中有無機會再進補大聯盟級戰力，張育成等待合約，繼續旅外或返台打球都是選項，握狀元籤的悍將已與他碰過面。
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