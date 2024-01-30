中職／賴清德參加中華職棒尾牙 「當不了選手要當個好球迷」

副總統賴清德今晚出席中華職棒年終尾牙，與「東方特快車」郭泰源、「亞洲巨砲」呂明賜及「微笑喬治」趙士強等棒球名人相見歡。他在臉書透露，與這些第四棒強打球員同桌，讓他回想起以前看電視，加油吶喊全壘打的時光。

賴清德說，「我雖然當不了棒球選手，但至少能當一個好球迷」。他擔任台南市長時，也期許自己當「棒球市長」，當時籌設的台南亞太國際棒球訓練中心主球場，也即將在今年完工。未來，他會持續推展體育運動，並將體育產業化，不僅讓年輕人在運動場上追求夢想，同時推動體育產業發展、創造就業機會，進一步提升台灣經濟。祝福未來台灣的棒球能夠持續蓬勃，發展能愈來愈好。