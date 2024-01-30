中職／陳禹勳thank you樂天 留下「超級英雄」般的回憶

陳禹勳告別效力10季的樂天桃猿隊，新球季轉戰味全龍隊，今天球隊正式公布他的加盟消息，陳禹勳也透過社群網站發聲，向猿隊球迷表達感謝：「在你們的支持下，我感覺自己就像是個超級英雄。」他也向龍隊高層願意給他機會表達感激。

陳禹勳穿上龍隊5號戰袍，展開職棒生涯的第二篇章，球團也期許這位史上唯一百中繼、百救援的資深牛棚，可以扮演龍隊重要的後援戰力。

陳禹勳稍晚也透過社群網站發文，感謝猿隊球迷、隊友、教練，「我在這裡，以『鄉長』的身份，向你們表達最深的謝意。這10年來的棒球之旅，因為有了你們的陪伴，才變得如此精彩。」陳禹勳說，有這些人的支持，讓自己在場上感覺就像超級英雄。陳禹勳也在文中感謝老婆、家人，扮演自己的堅強後盾。

陳禹勳全文如下：

親愛的10號隊友、樂天球團的伙伴們、教練，以及我的隊友們，我在這裡，以「鄉長」的身份，向你們表達最深的謝意。這10年來的棒球之旅，因為有了你們的陪伴，才變得如此精彩。

在棒球場上，我或許只是個普通的球員，但在你們的支持下，我感覺自己就像是個超級英雄。每一次出場投球，都是我們共同的記憶。感謝球團給予我機會，讓我能夠延續對這項運動的熱愛和追求。

在這裡，我特別要向味全龍Dragons的高層表達我的感激。你們的熱情和努力，為我們提供了一個如家一般的環境，讓我們能夠全心投入比賽，無後顧之憂。你們的支持是我們不斷進步和成長的重要力量。

也要感謝我的經紀公司、經紀人、我的老婆和家人。在這個充滿挑戰的旅程中，你們就像是我堅強的後盾，始終給予我無限的支持和鼓勵。

最後，感謝每一位認識我的朋友和球迷。每一次的加油聲、每一次的掌聲，都是我繼續前行的動力。我們的故事還未結束，新的賽季將會帶來新的挑戰和機遇，我期待在球場與大家再次相見。

#味全龍

#龍5

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