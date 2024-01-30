快訊

大批房客等不到電梯...高雄承億酒店大停電陷入漆黑 業者致歉宣布免費入住

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

中職／陳禹勳thank you樂天 留下「超級英雄」般的回憶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳禹勳正式加盟味全龍隊。圖／味全龍隊提供
陳禹勳正式加盟味全龍隊。圖／味全龍隊提供

陳禹勳告別效力10季的樂天桃猿隊，新球季轉戰味全龍隊，今天球隊正式公布他的加盟消息，陳禹勳也透過社群網站發聲，向猿隊球迷表達感謝：「在你們的支持下，我感覺自己就像是個超級英雄。」他也向龍隊高層願意給他機會表達感激。

陳禹勳穿上龍隊5號戰袍，展開職棒生涯的第二篇章，球團也期許這位史上唯一百中繼、百救援的資深牛棚，可以扮演龍隊重要的後援戰力。

陳禹勳稍晚也透過社群網站發文，感謝猿隊球迷、隊友、教練，「我在這裡，以『鄉長』的身份，向你們表達最深的謝意。這10年來的棒球之旅，因為有了你們的陪伴，才變得如此精彩。」陳禹勳說，有這些人的支持，讓自己在場上感覺就像超級英雄。陳禹勳也在文中感謝老婆、家人，扮演自己的堅強後盾。

陳禹勳全文如下：

親愛的10號隊友、樂天球團的伙伴們、教練，以及我的隊友們，我在這裡，以「鄉長」的身份，向你們表達最深的謝意。這10年來的棒球之旅，因為有了你們的陪伴，才變得如此精彩。

在棒球場上，我或許只是個普通的球員，但在你們的支持下，我感覺自己就像是個超級英雄。每一次出場投球，都是我們共同的記憶。感謝球團給予我機會，讓我能夠延續對這項運動的熱愛和追求。

在這裡，我特別要向味全龍Dragons的高層表達我的感激。你們的熱情和努力，為我們提供了一個如家一般的環境，讓我們能夠全心投入比賽，無後顧之憂。你們的支持是我們不斷進步和成長的重要力量。

也要感謝我的經紀公司、經紀人、我的老婆和家人。在這個充滿挑戰的旅程中，你們就像是我堅強的後盾，始終給予我無限的支持和鼓勵。

最後，感謝每一位認識我的朋友和球迷。每一次的加油聲、每一次的掌聲，都是我繼續前行的動力。我們的故事還未結束，新的賽季將會帶來新的挑戰和機遇，我期待在球場與大家再次相見。

#味全龍

#龍5

各位鄉親，請繼續支持台灣棒球

新賽季，讓我們在這裡重逢，共同為棒球加油！

陳禹勳 棒球 味全龍

延伸閱讀

中職／鄉長轉戰味全龍 陳禹勳簽1年約先約法三章

中職／聯手貢獻猿隊175中繼 陳禹勳、賴鴻誠拚中繼王？

中職／陳禹勳加入味全龍？領隊：還在討論階段

中職／樂天開訓陳禹勳沒現身 領隊低調回應

相關新聞

中職／前領隊浦韋青找樂天女孩私接案遭提告 球團回應了

樂天桃猿隊前領隊浦韋青今天傳出私下安排樂天女孩接案，並未告知公司，遭樂天公司向廉政署報案，浦韋青被列被告，球團目前尚未回...

中職／當年「喬」來當悍將 江少慶看張育成重點在舞台

張育成正在市場上等待合約，握有狀元籤的富邦悍將隊觀望中，有機會出手，前一位循類似道路進入悍將的狀元江少慶談張育成，無意幫...

中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，第一指名的王念好壓軸登場宣示年度目標，一開口就超霸氣，目標直指新人王、全壘打王、金手套，當然...

中職／悍將開訓寫年度目標 陳金鋒只簽名留白原因很霸氣

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，選手、教練照慣例逐一寫下年度目標，多數選手目標直指悍將等待已久的總冠軍，像是林哲瑄就寫下「北...

中職／蔡其昌任內聯盟年薪15個月 尾牙有賴清德來作客

中華職棒聯盟年度尾牙今晚在兄弟大飯店舉行，此次尾牙為會長蔡其昌第一屆任期內最後一次尾牙，副總統賴清德也親自到場表示肯定，...

中職／陳禹勳thank you樂天 留下「超級英雄」般的回憶

陳禹勳告別效力10季的樂天桃猿隊，新球季轉戰味全龍隊，今天球隊正式公布他的加盟消息，陳禹勳也透過社群網站發聲，向猿隊球迷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。