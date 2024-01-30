快訊

疑酒後起口角...知名女星被爆遭老公街頭狂踹 她無助蹲地掩面痛哭

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

蔡昌憲「前世情人」強勢登場 抱娃喜曝老婆：優雅生產

木棒聯賽／黃子恩首度完封勝 率北科擊敗壽山

中央社／ 台北30日電

高中木棒聯賽今天兩支桃園球隊內戰，北科附工與壽山高中交手形成投手戰，北科先發投手黃子恩技高一籌，投出高中首次完封，率隊以1比0搶勝，拿下第2階段2連勝。

112學年度高中棒球聯賽（木棒聯賽）第2階段預賽，今天北科附工與壽山高中交手，為本學年度首度碰頭，北科先發投手黃子恩、壽山先發投手吳祉恩都展現壓制力，前3局都沒有失掉分數。

北科4局下先有突破，尤丞翊敲出安打，1人出局後，壽山投手投出觸身球保送，江承恩敲出右外野安打，尤丞翊欲衝回本壘，沒踩到三壘壘包回頭去踩，反而造成壽山內野守備大亂，出現傳球失誤，北科趁機先馳得點。

北科4局下先攻下1分領先，讓先發投手黃子恩越投越有信心，4到7局僅再被敲出1支安打，今天總計以82球完投7局無失分，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次保送，拿下勝投。

北科總教練林建男表示，黃子恩前兩局控球不穩，好、壞球太明顯，還好後面慢慢穩定下來，他在第一階段有中繼登板過，也有擔任野手，設定第2階段要先發1場，球員本人想要投打二刀流發展，擔任野手時可以守游擊。

黃子恩自評今天表現85分，「前幾局前腳沒踩好，球太高，是對方打擊沒掌握好，後面才投得比較順」。他表示第一次完封感覺滿爽的，感謝教練的信任跟隊友幫忙守備。

今年高二的黃子恩身高已有183公分，體格不錯，他透露，國三才開始練投，轉當投手時間不長，擔任野手較熟悉，高二開始跟教練自請投打雙刀，想要都試試看，也多一個機會。

林建男也提到，今天與壽山對決是五五波的戰役，拿下這一場比賽勝利很重要，搶下分組第一，對往後比賽比較有利。

棒球

延伸閱讀

木棒聯賽／二刀出賽曾偉喆投打俱佳 鶯歌擊敗興大

木棒聯賽／陳睦衡轟過「綠色怪物」 助穀保險勝高苑

木棒聯賽／高中木棒聯賽壽山完封高苑 32支晉級隊伍出爐

木棒聯賽／韋宏亮復出登板後援 鶯歌工商4勝晉級

相關新聞

中職／前領隊浦韋青找樂天女孩私接案遭提告 球團回應了

樂天桃猿隊前領隊浦韋青今天傳出私下安排樂天女孩接案，並未告知公司，遭樂天公司向廉政署報案，浦韋青被列被告，球團目前尚未回...

中職／當年「喬」來當悍將 江少慶看張育成重點在舞台

張育成正在市場上等待合約，握有狀元籤的富邦悍將隊觀望中，有機會出手，前一位循類似道路進入悍將的狀元江少慶談張育成，無意幫...

中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，第一指名的王念好壓軸登場宣示年度目標，一開口就超霸氣，目標直指新人王、全壘打王、金手套，當然...

中職／悍將開訓寫年度目標 陳金鋒只簽名留白原因很霸氣

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，選手、教練照慣例逐一寫下年度目標，多數選手目標直指悍將等待已久的總冠軍，像是林哲瑄就寫下「北...

中職／後輩林旺熙喊「幹掉他」 曾峻岳：我會走很快要跟上

中職富邦悍將隊去年選秀第3輪選進投手林旺熙今天開訓典禮喊話「幹掉曾峻岳」、霸氣十足，林旺熙表示曾峻岳是學習目標，曾峻岳也...

中職／2022球員卡上市 台灣大賽卡抽得到林威助嗎？

2022中華職棒年度球員卡即將正式發行，去年精裝盒備受好評，今年再度推出，1月10日起搶先開放預購，零售包接力1月31日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。