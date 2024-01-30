中職／2022球員卡上市 台灣大賽卡抽得到林威助嗎？

2022中華職棒年度球員卡即將正式發行，去年精裝盒備受好評，今年再度推出，1月10日起搶先開放預購，零售包接力1月31日起上市。

圍繞2022賽季與傳承為企劃主軸，推出合計908款球員卡。零售包於1月31日起在全國4000家7-11門市、2月2日卡店上市，每包售價90元含8張卡；精裝盒1月10日起於ibon機台開放預購，每盒售價2190元，內含4盒卡盒、共160張卡，零售包、精裝盒各自獨有限量卡、簽名卡款。

最新年度球員卡多項主題延續「傳承」精神，三大傳奇球星羅力、潘武雄、詹智堯先後高掛球鞋引退，以其生涯達成紀錄與對應當時照片專屬設計限量卡款珍藏；「棒壇至親組合」由中職父子檔、兄弟檔攜手簽名共同完成，另外還有接班球員工會理事長、明星賽人氣王，以及特殊紀錄與事件組合簽名，既具有收藏性，亦能跟著球員卡重溫當下感動。

2022中華職棒年度球員卡即將正式發行，去年精裝盒備受好評，今年再度推出，1月10日起搶先開放預購，零售包接力1月31日起上市。圖／中華職棒提供

除少量發行的簽名卡款，還包含普卡、新人卡、各類獎項卡、限量卡、實戰球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩等卡款通通有，合計多達908款，鑲入實戰球皮與特殊球衣PATCH的翻頁書卡首次亮相，作工精細如藝術品的雷射雕刻簽名卡、漫畫塗鴉風的火力引爆系列以限量卡之姿延續，呈現中華職棒頂級投、打球星不同風貌，都是球員卡迷不可錯過經典之作。

零售包限定：

多人組合簽名系列／親人組合、紀錄事件、明星賽話題組合簽名卡款

承襲年度球員卡主要企劃精神「傳承」，今年再由傳奇球星陳威成、陳瑞昌接力傳承衣缽，分別與公子陳冠偉、陳佳樂共同完成「棒壇至親雙簽卡」，兄弟檔則由吳俊偉與弟弟池恩齊擔當完成；紀錄傳承則首推同年達成百盜紀錄的陳晨威、陳傑憲雙人組合，除了用快腿延續生涯紀錄更是聯盟顏值擔當代表；比顏值、比人氣絕對少不了黃衫兄弟，暌違三年明星賽復辦，由新一代人氣王王威晨與蟬聯15次人氣王大前輩彭政閔組成跨世代人氣王雙人組合，別具傳承意義。

親筆簽名系列／5隊人氣啦啦隊女孩、看板球星簽名、6隊潛力新秀簽名卡款

親筆簽名卡款由5隊2022球季打出生涯代表作的球星領銜，繳出重要成績單同時留下紀錄；「新人簽名卡」不但是新秀進入職棒第一張限量卡，未來若能展現期望戰力，將成為極具增值潛力卡款，首年加入的台鋼雄鷹新秀們列入其中，則是新人簽名卡另一亮點；在比賽中備受關注嬌點非各隊啦啦隊女孩莫屬，集結5隊啦啦隊共15位人氣女孩的「CHEERLEADER簽名卡」吸睛度、收藏性不輸眾球星與新秀們。

引退球星回顧系列／詹智堯、潘武雄、羅力職棒生涯里程碑限量卡款

2022年引退指標性人氣球星全紀錄，包含中華職棒顏值擔當詹智堯、獅隊精神領袖潘武雄及首位不受外籍註冊限制外籍球星羅力在內，聚焦達成紀錄與對應當時照片專屬設計，以限量卡紀錄3位傳奇球星職棒生涯里程碑。

精裝盒限定：

頂級球星、新秀、啦啦隊女孩及引退球星簽名書卡系列／同時擁有實戰球皮、特殊球衣PATCH及親筆簽名極限量卡款

滿足同時鑲入實戰球皮與特殊球衣PATCH，翻頁書卡以首創橫式對開形式強勢回歸，力邀各隊頂級球星、潛力新秀及人氣女孩共18人參與，完成堪稱今年最頂、每人僅限量一張簽名卡款；同樣採用高規格書卡形式的還包含羅力、潘武雄及詹智堯3位引退球星，裁切3位引退實戰用球上特殊視覺區域，搭配引退當天實著球衣上衣標、TEAM LOGO、人名等特殊PATCH，由球星在透明鏡面材質書卡內頁以金色漆筆完成簽名，堪稱美感與價值兼具夢幻逸品。

精工簽名系列／展現極致印製工藝雷射雕刻與特製PATCH國家隊簽名卡款

利用表面熔燒工法，製成繁複且耗時的「雷射雕刻簽名卡」，今年球員名單再加倍，精選每隊頂級投、打為此款簽名卡注入全新樣貌，展現極致印刷工藝；國家隊系列卡款以全新樣貌呈現，紀念U18、U23國際賽事奪得佳績，特別將國旗以矽膠材質塔配特殊布料製成勳章錶入球員卡中，由U18、U23兩隊成員同時也是甫進入中華職棒的潛力新秀親筆簽名，用球員卡記錄參與國家隊珍貴歷程並預告接棒台灣棒球未來希望。

多人組合簽名系列 / 親人組合、紀錄事件、明星賽話題組合簽名卡款

組合簽名系列與零售包師出同門而各有亮點，父子檔、兄弟檔分別由「曹大小帥」傳奇球星曹竣崵與公子曹祐齊及「岳家三兄弟」岳東華、岳少華、岳政華擔當，並增加粉紅泡泡「棒壇神仙眷侶」胡智爲與妻子艾璐；具話題性還有球員工會理事長周思齊與陳傑憲的「帥帥理事長」接棒組合，完美詮釋內外兼修男人表率；「高家兄弟」高國輝與高國麟先後完成代打再見滿貫轟紀錄，同年達成生涯百中繼的陳禹勳、賴鴻誠及王鏡銘都是具歷史性且讓球迷津津樂道簽名組合；林智勝2022年擊出明星賽生涯第20安創聯盟新紀錄，與達成明星賽生涯首安的拿莫．伊漾完成雙簽，歷史傳承從母隊帶進明星賽；史上最多人次女孩應援團在今年也納入球卡規劃中，由畇二、籃籃、小映、賴賴、丹丹共同完成「明星應援團」5簽卡，同樣破史上最多女孩同簽紀錄。

新人PATCH簽名系列／六隊選秀新人、潛力新秀、啦啦隊新人女孩實戰用品及簽名卡款

有鑑於新人系列增值潛力，圍繞新人主題與名單再擴大，2022年度選秀會由選秀大物曾子祐、宋嘉翔等人佩戴選秀帽製成「新人選秀帽簽名卡」，到採用球員職業生涯第一件實戰球衣製成的「新人球衣簽名卡」（RPA），加上首年加盟職棒的台鋼雄鷹新人在內，參與新人系列簽名人次擴增至32人，以及各隊包含雅涵、奶昔在內共11位首年投入應援的啦啦隊女孩應援球衣製作的「CHEERLEADER新人球衣簽名卡」，一網打盡不漏勾，另有僅限量一張ONE OF ONE的頂級新秀簽名書卡，可說是新人系列終極收藏標的。

火力引爆系列／各隊三巨投、高人氣應援女孩共組2.0版熱門限量卡款

以強烈街頭塗鴉設計風格受矚目，今年持續推出火力引爆系列，改以各隊三巨投延續2.0版本，包含中信兄弟李振昌、樂天桃猿黃子鵬與富邦悍將江少慶等頂級強投及各隊人氣應援女孩在內，每款限量20張。

2022中華職棒年度球員卡販售資訊：

零售包每包90元/內含8張球員卡

1/31起全國4000家7-11現貨上市

商品特色：

1、有機會抽出中華職棒六隊球星、啦啦隊女孩在內共22項主題、706款卡款。

2、有機會抽出零售包獨有3項限量卡、7項簽名卡款。

3、零售包每包至少1張以上特殊卡款，平均每13包有機會抽出限量卡或簽名卡。

4、7-ELEVEN限定零售包獨享320位中華職棒球星1of1限量卡抽中機率。

5、卡店限定零售包獨享76位中華職棒新人1of1限量卡抽中機率。

精裝盒每盒2190元／160張球員卡

1/10起ibon機台開放預購，1/31起至原門市取貨、卡店通路開賣。

商品特色：

1、有機會抽出中華職棒六隊球星、啦啦隊女孩在內共31項主題、822款卡款。

2、有機會抽出精裝盒獨有1項限量卡、5項用品卡、6項簽名卡、7項用品簽名卡。

3、精裝盒每盒至少一張限量特殊卡款(包含限量卡、用品卡、簽名卡及用品簽名卡，以隨機方式置入)

4、精裝盒獨享92位啦啦隊女孩CHEERLEADER 1of1限量卡抽中機率。

球員卡相關資訊提供：

「2022中華職棒年度球員卡」內容一覽

零售包共計22大項、706款球員卡。

普通卡：5項、397款

普卡320款、團隊卡6款、台灣大賽卡6款、明星賽卡52款、CHECKLIST 13款。

特殊卡：7項、226款

新人卡76款、CHEERLEADER卡92款、二軍年度獎項卡10款、月MVP卡14款、金手套卡9款、最佳十人卡10款、年度獎項卡15款。

限量卡：3項、29款

詹帥生涯里程碑限量卡8款、武神生涯里程碑限量卡11款、羅力生涯里程碑限量卡10款。

簽名卡：7項、54款

CHEERLEADER簽名卡15款、新人簽名卡12款、簽名卡15款、ASG組合簽名3款、話題組合簽名3款、紀錄事件組合簽名3款、棒壇至親組合簽名卡3款。

精裝盒共計31大項、822款球員卡。

普通卡：5項、400款

普卡320款、團隊卡6款、台灣大賽卡6款、明星賽卡52款、CHECKLIST 16款。

特殊卡：7項、226款

新人卡76款、CHEERLEADER卡92款、二軍年度獎項卡10款、月MVP卡14款、金手套卡9款、最佳十人卡10款、年度獎項卡15款。

限量卡：1項、20款

火力引爆限量卡20款。

用品卡：5項、59款

CHEERLEADER新人球衣卡11款、新人選秀帽卡6款、新人球衣卡18款、實戰球衣卡15款、引退球衣卡9款。

簽名卡：6項、28款

球場焦點簽名卡6款、雷射雕刻簽名卡10款、ASG組合簽名3款、話題組合簽名3款、紀錄事件組合簽名3款、棒壇至親組合簽名卡3款。

用品簽名卡：7項、89款

CHEERLEADER新人球衣簽名卡11款、國家新戰力國旗PATCH簽名卡18款、新人選秀帽簽名卡6款、新人球衣簽名卡18款、實戰球衣簽名卡15款、引退球星&球皮簽名書卡3款、頂級球星衣標&球皮簽名書卡18款。

「2022中華職棒年度球員卡」零售包比例分配原則如下：(單位/包)

普卡 1：1共320款

團隊卡 1：12 共6款

明星賽卡 1：3 共52款

台灣大賽卡 1：12 共6款

新人卡 1：2 共76款

CHEERLEADER卡 1：2 共92款

二軍年度獎項卡 1：10 共10款

月MVP卡 1：9 共14款

金手套卡 1：23 共9款

最佳十人卡 1：25 共10款

年度獎項卡 1：23 共15款

詹帥生涯里程碑限量卡1：67，每款限量188張 共8款

武神生涯里程碑限量卡1：59，每款限量155張 共11款

羅力生涯里程碑限量卡1：72，每款限量139張 共10款

CHEERLEADER簽名卡1：54，每款限量125張 共15款

新人簽名卡1：112，每款限量75張 共12款

簽名卡1：134，每款限量50張 共15款

ASG組合簽名卡1：1334，每款限量25張 共3款

話題組合簽名卡1：1667，每款限量20張 共3款

紀錄事件組合簽名卡1：2223，每款限量15張 共3款

棒壇至親雙人簽名卡1：1112，每款限量30張 共3款

CHECKLIST 1：13 共13款

「2022中華職棒年度球員卡」精裝盒比例分配原則如下：(單位/盒)

普卡 116：1共320款

團隊卡 2：1共6款

明星賽卡 8：1共52款

台灣大賽卡 2：1共6款

新人卡 8：1共76款

CHEERLEADER卡12：1共92款

二軍年度獎項卡 1：1共10款

月MVP卡 2：1共14款

金手套卡 1：1共9款

最佳十人卡 1：1共10款

年度獎項卡 1：1共15款

火力引爆限量卡1：19，每款限量20張 共20款

CHEERLEADER新人球衣卡1：7，每款限量100張 共11款

新人選秀帽卡1：25，每款限量50張 共6款

新人球衣卡1：6，每款限量75張 共18款

實戰球衣卡1：10，每款限量50張 共15款

引退球衣卡1：24，每款限量35張 共9款

球場焦點簽名卡1：50，每款限量25張 共6款

雷射雕刻簽名卡1：75，每款限量10張 共10款

ASG組合簽名卡1：100，每款限量25張 共3款

話題組合簽名卡1：125，每款限量20張 共3款

紀錄事件組合簽名卡1：167，每款限量15張 共3款

棒壇至親組合簽名卡1：84，每款限量30張 共3款

CHEERLEADER新人球衣簽名卡1：10，每款限量75張 共11款

國家新戰力國旗PATCH簽名卡1：9，每款限量50張 共18款

新人選秀帽簽名卡1：50，每款限量25張 共6款

新人球衣簽名卡1：9，每款限量49張 共18款

實戰球衣簽名卡1：20，每款限量25張 共15款

引退球星球衣&球皮簽名書卡1：500，每款限量5張 共3款

頂級球星衣標&球皮簽名書卡1：417，每款限量1張 共18款

CHECKLIST 2：1共16款