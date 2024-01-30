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中職／前領隊浦韋青找樂天女孩私接案遭提告 球團回應了
樂天桃猿隊前領隊浦韋青今天傳出私下安排樂天女孩接案，並未告知公司，遭樂天公司向廉政署報案，浦韋青被列被告。樂天球團對此回應，基於偵查不公開原則，不便回應，將會全力配合調查。
猿隊去年10月以「完成階段性任務」為由撤換領隊，浦韋青下台，改由川田喜則接手這個位置，卻在今天傳出浦韋青涉嫌找樂天女孩私下接活動，並未告知樂天公司，公司向廉政署報案，浦韋青列被告被通知到案說明。
樂天球團回應，目前全案已經進入司法程序，基於偵查不公開原則，台灣樂天棒球隊針對此事不便做任何回應，本公司將會全力配合調查。
據傳出事的商業活動是原訂今年2月在香港的演出，包括李多慧等樂天女孩都在出演名單，但活動最終取消。
浦韋青是在2012年跟著同學劉玠廷一起進入猿隊，起初身分副領隊，2017年起開始協助管理球團事務，負責球團發展、協助建構訓練環境、對外交流、規畫後勤支援等業務，在劉玠廷去職後，浦韋青2021年升任領隊。
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