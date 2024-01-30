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中職／後輩林旺熙喊「幹掉他」 曾峻岳：我會走很快要跟上

中央社／ 嘉義30日電
中職富邦悍將隊去年選秀第3輪選進投手林旺熙（圖）30日開訓典禮喊話「幹掉曾峻岳」，霸氣十足。 中央社
中職富邦悍將隊去年選秀第3輪選進投手林旺熙（圖）30日開訓典禮喊話「幹掉曾峻岳」，霸氣十足。 中央社

中職富邦悍將隊去年選秀第3輪選進投手林旺熙今天開訓典禮喊話「幹掉曾峻岳」、霸氣十足，林旺熙表示曾峻岳是學習目標，曾峻岳也鼓勵他：「我會走很快，你要趕快跟上。」

中華職棒富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，按照慣例去年季中選秀選入新秀依序上台喊出目標，去年選秀第3輪選進大學生投手林旺熙目標瞄準悍將終結者曾峻岳，喊話「幹掉曾峻岳」。

林旺熙大學時最快球速可以投到約152公里，是有球速優勢的投手，他表示，去年季末進到球隊，因為一直處於有丟球的狀態，加上是大學生身分，外界可能會覺得要成為即戰力，自己也有這樣的期待，但進到職棒後才發現與想像的有點落差，身體的狀態和強度還沒有調整到位。

林旺熙表示，去年剛進到球隊時，訓練的量一下子拉的很高，身體有點無法負荷，身體比較疲勞，動作也有一點跑掉，球速下滑滿多的，現在有慢慢調整回來，春訓投球算順暢。

林旺熙目前暫時定位中繼調整，他表示，教練團會提醒一些與打者對決的策略，有不少收穫，但目前變化球的狀況還沒有調整到最佳。林旺熙表示，進到職棒算是完成第一階段目標，接下來希望快點進入狀態，朝開季一軍目標邁進，透露新人王也是目標之一。

林旺熙開訓典禮上突然喊話要「幹掉曾峻岳」，他笑說，沒有跟學長套好，就是突然想到，但也提到曾峻岳有對他說：「我會走很快，不會停下來，你要趕快跟上。」林旺熙近期也有請教曾峻岳出手的角度，提到曾峻岳無論球速、變化球都很好，希望可以向他看齊。

曾峻岳 球速 選秀

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