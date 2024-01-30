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籃球／阿提諾預計2月初返美 籃協持續洽談歸化續約

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

PLG新竹御頂攻城獅隊今天宣布與洋將阿提諾達成離隊協議，而在與中華隊的歸化合約也在去年底就到期的情況下，攻城獅總經理張樹人在今天透露，阿提諾預計在2月5日搭機返美，目前尚無留台打球的計畫，而中華籃協則是表示將持續與阿提諾討論續約事宜。

攻城獅在今天宣布與阿提諾達成離隊協議，他也將成為自由球員，總經理張樹人表示，據了解阿提諾目前並沒有續留在台灣打球的計畫，預計將會在2月5日搭機離台，而今天攻城獅球團也將在大獅風雲賽中為他舉行歡送儀式。

中華籃球協會表示，目前仍在與阿提諾溝通續約相關事宜，至於2月底將登場的亞洲盃資格賽，則預計在2月初提繳名單，「攻城獅有跟籃協保持聯絡，籃協有掌握狀況。歸化球員於非國家隊組、訓、賽事期間的狀況，絕對是籃協關注及考量的重點，目前籃協仍在與阿提諾溝通續約中。」

阿提諾 攻城獅 中華隊

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